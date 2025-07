Aseguran que Luka Jović no vendrá a México, pero en Cruz Azul al parecer todo sigue igual

Luka Jović, delantero serbio que pretendía Cruz Azul, supuestamente no vendría a la Liga MX, según reportaron fuentes extraoficiales que aseguraron que el ex delantero del Real Madrid, AC Milan y Fiorentina, no será contratado para el torneo Apertura 2025.

Empero, La Opinión, al acudir a una fuente digna de todo crédito, le aseguraron que todo sigue igual y que mientras no sean negociados el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández y Giorgos Giakoumakis, no se puede cerrar el trato con Luka Jović.

🚨 LUKA JOVIC 🚨

El Periodista italiano Dani longo acepta que la oferta de Cruz Azul es Fuerte y Lo Está Valorando con su Familia Y Entorno🔵🚂, Le Seduce poder Jugar en la @LigaBBVAMX ⚽️ ATENTOS 🔥🔥🔥💣

Info:@86_longo

Cortesía:@arath_drake5 #ChemaNews🔵#CruzAzul🚂 pic.twitter.com/zLHuSHupqg — Chemas (@CheMaqui7) July 29, 2025

De acuerdo a versiones extraoficiales, se aseguran que después de analizar el panorama del fichaje más anunciado en los últimos dos meses en el fútbol de México, supuestamente el alto mando de la Máquina Celeste encabezado por el ingeniero Víctor Velázquez y por el uruguayo Iván Alonso, habrían decidido junto al técnico Larcamón jugársela con Ángel Sepúlveda y muy posiblemente con el griego Giorgos Giakoumakis, así como jugadores de la cantera como Bryan Casas, proveniente del Necaxa, Bryan Gamboa y Mateo Levy.

Cabría señalar que en caso de que llegue a la Liga MX, Luka Jović habría sido una de las fichas más altas del certamen con un salario de casi $5 millones de dólares anuales, pero el hecho es que entre más días pasen, menos opciones de venir tiene el delantero serbio.

Según estas versiones, después de una reunión entre directivos y viendo sobre todo el gran arranque que ha tenido Ángel Sepúlveda con cuatro goles que le permite compartir el liderato de goleo con Germán Berterame del Monterrey, en lo que parece ser la mejor temporada del artillero cementero, se optará por mantenerse con los actuales delanteros.

Los supuestos pormenores de la decisión

En virtud de que la negociación con Luka Jović seguía vigente, el hecho de que en la última semana el jugador se mostró indeciso de seguir su carrera en el fútbol de México, debido a que le llegaron dos ofertas del fútbol árabe cada vez existen menos opciones de que se concrete el fichaje del europeo.

Otro punto a tomar en cuenta es que de pronto Grupo Pachuca se metió en la puja por el artillero para convertirlo en refuerzo del Real Oviedo, la directiva y cuerpo técnico de Cruz Azul decidieron darle el voto de confianza al material humano que ya existe en el equipo y que en caso de que hubiera llegado Luka Jović, se habrían tenido que realizar muchas modificaciones y sobre todo poner en competencia a Ángel Sepúlveda y darle preferencia al jugador extranjero por su valor.

El futuro de Giakoumakis y el Toro Fernández

Por lo pronto la directiva de Cruz Azul decidió incluir en la lista de participantes a la Leagues Cup al griego Giorgos Giakoumakis y determinar la supuesta baja de Gabriel “Toro” Fernández, no obstante que ambos fueron citados en el aeropuerto para viajar a la ciudad de Seattle, Washington, para el duelo contra el Seattle Sounders en el inicio de la cuarta edición del torneo de clubes de la Concacaf.

– “Cuz Azul mantiene la ilusión de traer a Luka Jovic”: Iván Alonso