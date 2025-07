Giakoumakis reapareció en Cruz Azul, pero su regreso a la MLS camina a paso lento

Me dice gente de Cruz Azul que lo de Giakoumakis “va lento”



Charlotte ya lanzó la oferta, pero no está muy convencido el griego.



Jovic sigue en Europa esperando el ok de la directiva de la máquina para viajar a México.



La bronca es que ya vamos para la jornada 2, más… pic.twitter.com/dDRELCxBpo