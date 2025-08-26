Una reportera confundió a un jugador con sus rivales en la Bundesliga

En la primera jornada de la Bundesliga se generó un curioso momento que le abrió las puertas fácilmente a la confusión. Marco Friedl, futbolista del Werder Bremen, fue a dar declaraciones tras la derrota de su equipo 4-1 a manos del Frankfurt. El defensor tenía una camiseta del conjunto rival y fue confundido por una reportera de Sky Sports.

El sábado 23 de agosto se enfrentaron el Frankfurt y el Werder Bremen en Deutsche Bank Park. Con goles de Can Uzun, Ansgar Knauff y un doblete de Jean-Mattéo Bahoya, el conjunto local se llevó el triunfo por 4-1.

Uno de los futbolistas que tuvo que contener los ataques del Frankfurt fue el defensor central Marco Friedl. El jugador del Werder Bremen fue a dar la cara al finalizar el encuentro para ofrecer sus impresiones sobre el compromiso. Sin embargo, una reportera de Sky Sports confundió el club al que representaba Friedl.

“Por supuesto, queremos hablar un poco sobre el Eintracht. Primero, hablemos del partido. Al final, ganaron 4-1 hoy, ¿es esta la victoria inaugural que esperaban?“, preguntó la comunicadora.

“Soy jugador del Werder Bremen…“, fue la respuesta de Marco Friedl. El defensor del Werder Bremen no ocultó su incomodidad en medio de ese confuso momento. El video fue ampliamente difundido en las redes sociales.

La confusión

En el video se puede apreciar que Marco Friedl tenía una camiseta del Frankfurt. Es evidente que esto podía generar confusiones. El defensor central del Werder Bremen había intercambiado su camiseta con el portero rival, Michael Zetterer.

"I'm a Werder Bremen player."



Sky presenter Katharina Kleinfeldt congratulated Bremen captain Marco Friedl on a win…but he was wearing Frankfurt keeper Michael Zetterer's swapped shirt.



Werder actually lost 4-1 to the Eagles.



Awkward 👀 pic.twitter.com/6q9b9q2O5Y — DW Sports (@dw_sports) August 24, 2025

Sin intenciones de justificar, no deja de ser curioso que el austriaco Marco Friedl haya tomado la decisión de ponerse la camiseta del conjunto rival e incluso ofrecer declaraciones con ella puesta.

Sigue leyendo:

– Brasil cierra las Eliminatorias sin Neymar, Vinícius y Rodrygo

– Ni en el tricampeonato: André Jardine asegura que América llegó a su máximo nivel contra el Atlas

– Thomas Müller le lanza guiños a Lionel Messi desde la MLS

– El colombiano Yerry Mina recuerda su oscuro paso por el FC Barcelona