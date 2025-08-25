Brasil cierra las Eliminatorias sin Neymar, Vinícius y Rodrygo

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, sorprendió este lunes al presentar la lista de 23 convocados para los últimos partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. La ausencia de Neymar, Vinícius Júnior y Rodrygo dominó la atención, mientras que varios debutantes tendrán la oportunidad de mostrarse en septiembre ante Chile y Bolivia.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

“El objetivo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal”, explicó el técnico italiano, al justificar por qué decidió renovar la convocatoria y dejar fuera a nueve futbolistas que habían estado en la última lista.

Renovación con miras al Mundial

Brasil ya tiene asegurado su boleto al Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Esa tranquilidad permitió a Ancelotti optar por experimentar. Dejó claro que Vinícius y Rodrygo no fueron incluidos porque ya sabe lo que pueden aportar, mientras que Neymar quedó descartado por la lesión que volvió a sufrir y lo mantiene bajo tratamiento médico.

Además, Vinícius tampoco podría estar en el duelo frente a Chile debido a una suspensión por acumulación de amarillas, lo que reducía su participación únicamente al compromiso contra Bolivia en la altitud de El Alto. Neymar, por su parte, no juega con la “Canarinha” desde octubre de 2023 y atraviesa un proceso de recuperación de un edema en la pierna.

Con esas bajas, Ancelotti abrió la puerta a jóvenes talentos. Entre los nombres destacados figura Kaio Jorge, goleador del Cruzeiro, quien nunca había sido citado a la selección absoluta. También resaltó el regreso del mediocampista Lucas Paquetá, ausente desde que fue investigado por un caso de apuestas deportivas.

La selección brasileña enfrentará a Chile el 4 de septiembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y cinco días después viajará a La Paz para medirse a Bolivia en los 4.100 metros de altitud de El Alto. Estos duelos serán la última oportunidad para varios jugadores de mostrarse antes de que arranque el ciclo de amistosos en octubre, donde Brasil enfrentará a Japón y Corea del Sur.

Actualmente, la “Verdeamarela” marcha en el tercer lugar de la clasificación sudamericana con 25 puntos, los mismos que Ecuador, aunque con un saldo de goles inferior. Argentina lidera la tabla.

Convocados por Ancelotti

Porteros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensas: Alexandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Douglas Santos (Zénit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mónaco) y Wesley (Roma).

Centrocampistas: André Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) y Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zénit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) y Richarlison (Tottenham).



Sigue leyendo:

· Independiente identificó a 25 protagonistas de los disturbios en la Sudamericana y quieren vetarlos del fútbol de por vida

· Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2025

· El Real Madrid empañó la fiesta del Real Oviedo por su regreso a Primera como local