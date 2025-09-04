Fernando Quirarte no cuestiona a Gabriel Milito

Las Chivas de Guadalajara no tienen un buen presente en el fútbol mexicano. El proceso de Gabriel Milito no ha tenido muchas victorias en sus comienzos. Fernando Quirarte le quita presión al estratega argentino y considera que los jugadores tienen una mayor cuota de responsabilidad.

El exdefensor de las Chivas, campeón con el club en en la temporada 1986-1987, cree que la directiva del club no cometió los mismos errores del pasado con la contratación de Gabriel Milito. Quirarte considera que el proceso de Milito no debe ser cortado.

“Con todo lo que ha pasado, por ejemplo, lo de Pauno, se cortó, luego lo de Gago. Ahora llega otro entrenador, he platicado una sola vez con él y su personalidad me gustó y por lo que he visto siento que los jugadores están tratando de entender lo que quieren para el equipo”, dijo Quirarte a ESPN.

Problemas de los jugadores

Fernando Quirarte considera que Gabriel Milito ha hecho su parte dentro de las Chivas de Guadalajara. Quirarte considera que los jugadores deben seguir poniendo de su parte para mejorar los resultados del club. El exdefensor del Rebaño Sagrado pide más compromiso por parte de los futbolistas.

“El entrenador hace su función, el jugador actúa. Ahora pasa más por el lado de los jugadores. Siento que falta más exigencia dentro de la cancha, que se debe partir el alma y faltarle el respeto dentro de la cancha, tiene que haber esa comunicación fuerte dentro del terreno de juego”, agregó.

Hasta ahora Gabriel Milito ha dirigido nueve partidos en este nuevo proceso. El estratega argentino tiene un balance de dos victorias, dos empates y cinco derrotas. Por la Liga MX, el Rebaño Sagrado solo ha obtenido un triunfo y esto lo ubica en el antepenúltimo puesto de la clasificación.

“Se necesita ese grito para mejorar las cosas. Pasa más por los jugadores, no porque no se estén entregando, creo que pasa por esa falta de respeto de exigirle al compañero de al lado, al de enfrente”, concluyó.

