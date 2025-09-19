Gabriel Milito castigó al América e igualó a Matías Almeyda

Gabriel Milito no ha tenido un dulce comienzo en loa banquillos de las Chivas de Guadalajara. El estratega argentino era cuestionado por sus escasos resultados positivos en sus comienzos con el Rebaño Sagrado. Pero su victoria contra el América lo sitúa en el mismo ritmo de Matías Almeyda.

Las Chivas de Guadalajara vencieron a las Águilas del América 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Rebaño Sagrado dejó buenas impresiones contra un conjunto ya aceitado como el de André Jardine.

Este triunfo representa la segunda victoria del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 de la Liga MX. La victoria de Gabriel Milito en el Clásico Nacional maquilla un poco su balance en el que tiene 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

El Rebaño Sagrado se ubicaba en los últimos puestos de la tabla general. Con la última victoria lograron ascender al puesto 11 del Apertura 2025. Las Chivas ahora están a 3 puntos de los puestos de repesca.

Gabriel Milito y Matías Almeyda

Luego de la victoria en el Clásico Nacional, Gabriel Milito pasó de ser cuestionado a ser comparado con Matías Almeyda, uno de los gratos recuerdos de los aficionados del club. Han pasado 12 entrenadores y Gabriel Milito logró un hito que no se repetía desde el proceso del “Pelado”.

Matías Almeyda ganó su primer Clásico Nacional. El “Pelado” debutó un un triunfo 1-2 con goles de Omar Bravo y un descuento de Oswaldo Martínez. Ningún entrenador había podido ganar su primer Clásico desde entonces, hasta que Milito se llevó los tres puntos en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Sin victorias en su debut ante el América

José Cardozo-2018-2019

Alberto Coyote- 2019

Tomás Boy- 2019

Luis Fernando Tena-2019-2020

Víctor Manuel Vucetich-2020-2021

Michel Leaño-2021-2022

Ricardo Cadena-2022

Veljko Paunovic-2022-2023

Fernando Gago-2024

Arturo Ortega-2024

Óscar García 2024

Gerardo Espinoza.- 2025

Con información de Fútbol Total MX.

