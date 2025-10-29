Carlos Salcido destaca el protagonismo de Armando González

El resurgir de las Chivas de Guadalajara en la Liga MX es, en parte, al buen rendimiento de Armando González. Los goles de la “Hormiga” han puesto de nuevo en la pelea al Rebaño Sagrado. Carlos Salcido destacó el trabajo del joven atacante.

El delantero de 22 años está teniendo una temporada de ensueño. Armando González ha incrementado considerablemente sus registros en esta campaña. Cuando se pensó que la “Hormiga” iba a estar bajo la sombra de otros referentes, González se ha ganado su puesto en el ataque del Rebaño.

Carlos Salcido, exjugador de las Chivas de Guadalajara, resaltó la labor de González en esta temporada. Sin embargo, Salcido aseguró que todo es parte de un proceso. No se deben acelerar los tiempos del atacante de 22 años.

“Parecido, como lo estoy viendo en este torneo. Pareciera que era un chico que venía a aprender de la gente que tiene adelante como ‘Chicharito’ Hernández, como Alan Pulido, pareciera que él iba a tomar ese tiempo y forma, y termina siendo el protagonista. Es un proceso“, dijo Salcido en unas declaraciones recopiladas por Récord.

En la temporada 2024/2025, Armando González solo jugó 22 partidos en los que pudo marcar 5 goles y conceder 1 asistencias. La “Hormiga” solo estuvo dentro del campo durante 800 minutos (el equivalente a 9 partidos completos, aproximadamente),

En esta temporada, entre el Apertura 2025 y la Leagues Cup, González ya ha disputado 18 partidos y superó sus minutos participativos dentro del campo (1,085). Las oportunidades se las ha ganado, sobre todo con sus 11 goles.

Carlos Salcido fue cuestionado sobre la posible convocatoria de Armando González a la selección mexicana. El exfutbolista no se aventuró a afirmar si debía ser llamado, pero volvió a destacar la labor hecha por González.

“No puedo decir si lo tienen que llevar, no soy entrenador y no vale mi opinión, pero estoy sorprendido por el trabajo que está haciendo Armando“, respondió.

Las Chivas se motivan con González

Existe un dato demoledor en el proceso de Gabriel Milito con las Chivas de Guadalajara. Durante esta temporada, el Rebaño Sagrado ha ganado siete partidos. Lo curioso del caso es que Armando González marcó gol en seis de esos siete triunfos. Cada vez que la “Hormiga” marcó gol, los rojiblancos se llevaron la victoria, sin excepciones en esta temporada.

Números de Armando González

