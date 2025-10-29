James Rodríguez no continuaría en el León por los malos resultados

El Club León no ha podido mejorar su rendimiento dentro del Apertura 2025. El conjunto esmeralda está en los últimos puestos de la Liga MX. James Rodríguez es la principal estrella del club, pero el colombiano se marcharía de la institución porque no le convencen los resultados.

El conjunto esmeralda tiene ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria dentro del fútbol mexicano. El Club León solo ha ganado uno de sus últimos diez compromisos. En el último partido, los felinos se dejaron empatar sobre la hora en su encuentro contra los Pumas de la UNAM.

Estos resultados han puesto al Club León en penúltimo puesto de la clasificación. Los dirigidos por “Nacho” Ambriz acumulan 3 victorias, 4 empates y 8 derrotas en 15 partidos disputados. A pesar de ello, los esmeraldas aún tienen opciones de pasar a la siguiente ronda.

James Rodríguez NO seguirá con León ❌🦁



⚽️ Rueda el balón junto a @FJG_TD, @RusoZamogilny, @DavidFaitelson_ y @rafaelpuente



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/tRx99ZgVOa — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 29, 2025

A James no le convence el panorama

El contexto en el que está envuelto el Club León tendría disgustado a una de sus grandes figuras. James Rodríguez no seguiría con los esmeraldas porque no está a gusto con el rendimiento del equipo.

“Al día de hoy, James no renovará con León (…) Ante los últimos resultados del equipo, las intenciones de renovar se alejan y el ’10’ tomará una decisión en los próximos días“, explican desde El VBAR Caracol.

❌ James Rodríguez NO SEGUIRÁ en el León de México por decisión de la directiva de renovarle su contrato.



Recordemos que el club está ANTEÚLTIMO en la Liga MX y prácticamente sin chances reales de clasificar a la Liguilla. pic.twitter.com/Zr1bw2A9MZ — Bolavip Colombia (@BolavipCo) October 28, 2025

En esta temporada, James Rodríguez ha participado en 12 partidos (807 minutos dentro del campo). El mediocampista cafetero ha podido aportar 3 goles y 1 asistencia en lo que va de campaña. Al León solo le quedan dos partidos del Apertura 2025: una visita a las Águila del América y recibir al Club Puebla.

Según informaciones de Transfermarkt, James Rodríguez finaliza su vínculo con el Club León en diciembre de este año. La ficha del veterano futbolista colombiano de 34 años está valorada en poco más de $2.5 millones de dólares.

