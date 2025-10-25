Germán Berterame compara el fútbol argentino con la Liga MX

Germán Berterame fue una de las últimas piezas naturalizadas para jugar en la selección mexicana. El delantero de Rayados de Monterrey ha demostrado su valía en el fútbol azteca. Berterame aseguró que la Liga MX no es tan sencilla como muchos piensan.

Antes de llegar a México, Germán Berterame estuvo varios años en Argentina. El delantero de 26 años inició su carrera formativa en las inferiores de San Lorenzo.

El atacante sudamericano estuvo alternando clubes entre la filial de San Lorenzo y Patronato. Germán Berterame solo pudo jugar 12 partidos con Patronato y 8 encuentros con el primer equipo de San Lorenzo de Almagro. Entre sus recuerdos del fútbol argentino está un juego más violento.

“En Argentina tiran más patadas. Tienes poco tiempo para pensar. Acá en México tienes mucho físico. La gente piensa que venir a la Liga MX es fácil y no lo es. Te cuesta muchísimo hasta que te adaptas y con todo el cambio de alturas y calor, para mi es dificilísimo“, dijo Berterame para Faitelson Sin Censura.

Berterame es una voz capacitada para hablar de la Liga MX. El atacante nacido en córdoba ya acumula 143 partidos con la camiseta de Rayados de Monterrey y otros 93 duelos de su paso por Atlético San Luis. El sudamericano ha maraco 95 goles en México.

Por el título en México

Hasta ahora, Germán Berterame solo ha conseguido un título individual en su carrera. El sudamericano se quedó con el liderato de goleo del Apertura 2022. Sin embargo, Berterame no ha podido levantar ningún trofeo colectivo.

Esta puede ser la temporada. Rayados de Monterrey marcha tercero en la tabla general y tiene un plantel con una profundidad importante para pelear por el campeonato. “Es como otro campeonato que tienes que prepararte el doble y trabajar mucho esos mínimos detalles que te van a llevar hasta la final”, dijo el sudamericano.

Monterrey en la Liga MX

