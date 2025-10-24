Aaron Ramsey sigue desconsolado por la pérdida de su mascota

Aaron Ramsey es uno de los grandes nombres que llegó a la Liga MX en esta temporada. El mediocampista galés firmó con los Pumas de la UNAM para vivir su primera experiencia en México. Deportivamente no ha tenido su mejor desempeño y personalmente tampoco. Ramsey sigue buscando a Halo, su perrita desaparecida a mitad de octubre.

El exjugador del Arsenal vive momentos difíciles junto a su familia. Halo es una beagle de 10 años que desapareció el 13 de octubre. Han pasado más de 10 días y aún no saben nada de su paradero.

“Por favor, ayúdennos a encontrar a Halo. Se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, cerca de Hipsterrier, un refugio para perros. Se ofrece una recompensa. Cualquier información es valiosa. AYÚDENOS A REGRESARLO CON SU FAMILIA”, fue el primer comunicado difundido por Ramsey.

Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una GRAN RECOMPENSA por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros 🙏🏼



Halo se perdió luego de que Ramsey y su familia la dejaran en la guardería canina Hipsterrier. El futbolista planeó dejar temporalmente a su mascota en este lugar que se ubica en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Ramsey sin respuestas

Ya han pasado más de 10 días y Aaron Ramsey aún no tiene respuestas. El futbolista habría puesto una recompensa de $10,000 dólares por información de Halo. Incluso, el exjugador de la Juventus habría aumentado esta cantidad, pero no hay nueva información al respecto.

A través de sus redes sociales Ramsey volvió a pronunciarse sobre el caso. Con una desesperación más notoria, el veterano mediocampista analizó lo ocurrido y se extraña de escenario negativo que ha envuelto su caso.

“Hemos permanecido en silencio. Silencio, intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación? Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún avistamiento, ningún cuerpo y un montón de mentiras. Solo queremos despedirnos y seguir adelante. ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Si no sabemos si está viva o muerta?”, escribió el jugador.

"NO CREO QUE LA ENCONTREMOS NUNCA" 😞🐶



El desgarrador mensaje de Ramsey luego de no hallar a su perrita Halo. Momento muy complicado para el futbolista de Pumas… pic.twitter.com/VPhixMxnzf — MedioTiempo (@mediotiempo) October 22, 2025

