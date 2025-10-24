window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aaron Ramsey sigue desconsolado por la pérdida de su mascota

La incertidumbre afecta al futbolista y a su familia. Halo desapareció el 13 de octubre y Aaron Ramsey aún busca respuestas

Ramsey se recupera de una lesión.

Ramsey se recupera de una lesión. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Avatar de Wilson Flórez

Por  Wilson Flórez

Aaron Ramsey es uno de los grandes nombres que llegó a la Liga MX en esta temporada. El mediocampista galés firmó con los Pumas de la UNAM para vivir su primera experiencia en México. Deportivamente no ha tenido su mejor desempeño y personalmente tampoco. Ramsey sigue buscando a Halo, su perrita desaparecida a mitad de octubre.

El exjugador del Arsenal vive momentos difíciles junto a su familia. Halo es una beagle de 10 años que desapareció el 13 de octubre. Han pasado más de 10 días y aún no saben nada de su paradero.

Por favor, ayúdennos a encontrar a Halo. Se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, cerca de Hipsterrier, un refugio para perros. Se ofrece una recompensa. Cualquier información es valiosa. AYÚDENOS A REGRESARLO CON SU FAMILIA”, fue el primer comunicado difundido por Ramsey.

Halo se perdió luego de que Ramsey y su familia la dejaran en la guardería canina Hipsterrier. El futbolista planeó dejar temporalmente a su mascota en este lugar que se ubica en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Ramsey sin respuestas

Ya han pasado más de 10 días y Aaron Ramsey aún no tiene respuestas. El futbolista habría puesto una recompensa de $10,000 dólares por información de Halo. Incluso, el exjugador de la Juventus habría aumentado esta cantidad, pero no hay nueva información al respecto.

A través de sus redes sociales Ramsey volvió a pronunciarse sobre el caso. Con una desesperación más notoria, el veterano mediocampista analizó lo ocurrido y se extraña de escenario negativo que ha envuelto su caso.

“Hemos permanecido en silencio. Silencio, intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación? Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún avistamiento, ningún cuerpo y un montón de mentiras. Solo queremos despedirnos y seguir adelante. ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Si no sabemos si está viva o muerta?”, escribió el jugador.

Sigue leyendo:
Aaron Ramsey explicó las razones por las que dejó Inglaterra por México
Carlos Hermosillo no oculta su disgusto por el nivel de los Pumas de la UNAM
México pierde a un joven talento para El Tri
Desde Rayados explican cómo le quitaron a los Pumas a Anthony Martial

En esta nota

Aaron Ramsey Liga MX Pumas de la UNAM
Trending
Contenido Patrocinado
Trending