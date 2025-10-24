Aaron Ramsey sigue desconsolado por la pérdida de su mascota
La incertidumbre afecta al futbolista y a su familia. Halo desapareció el 13 de octubre y Aaron Ramsey aún busca respuestas
Aaron Ramsey es uno de los grandes nombres que llegó a la Liga MX en esta temporada. El mediocampista galés firmó con los Pumas de la UNAM para vivir su primera experiencia en México. Deportivamente no ha tenido su mejor desempeño y personalmente tampoco. Ramsey sigue buscando a Halo, su perrita desaparecida a mitad de octubre.
El exjugador del Arsenal vive momentos difíciles junto a su familia. Halo es una beagle de 10 años que desapareció el 13 de octubre. Han pasado más de 10 días y aún no saben nada de su paradero.
“Por favor, ayúdennos a encontrar a Halo. Se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, cerca de Hipsterrier, un refugio para perros. Se ofrece una recompensa. Cualquier información es valiosa. AYÚDENOS A REGRESARLO CON SU FAMILIA”, fue el primer comunicado difundido por Ramsey.
Halo se perdió luego de que Ramsey y su familia la dejaran en la guardería canina Hipsterrier. El futbolista planeó dejar temporalmente a su mascota en este lugar que se ubica en San Miguel de Allende, Guanajuato.
Ramsey sin respuestas
Ya han pasado más de 10 días y Aaron Ramsey aún no tiene respuestas. El futbolista habría puesto una recompensa de $10,000 dólares por información de Halo. Incluso, el exjugador de la Juventus habría aumentado esta cantidad, pero no hay nueva información al respecto.
A través de sus redes sociales Ramsey volvió a pronunciarse sobre el caso. Con una desesperación más notoria, el veterano mediocampista analizó lo ocurrido y se extraña de escenario negativo que ha envuelto su caso.
“Hemos permanecido en silencio. Silencio, intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación? Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún avistamiento, ningún cuerpo y un montón de mentiras. Solo queremos despedirnos y seguir adelante. ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Si no sabemos si está viva o muerta?”, escribió el jugador.
