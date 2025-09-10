Aaron Ramsey explicó las razones por las que dejó Inglaterra por México

Aaron Ramsey fue uno de los traspasos más resaltantes de la Liga MX para el Apertura 2025. El mediocampista de Gales dejó por primera vez el balompié de Europa para iniciar su aventura en el fútbol de Concacaf. La elección no fue sencilla, pero Ramsey explicó qué lo motivó a jugar en México.

El exjugador del Arsenal estaba motivado a conocer la cultura mexicana. Además, Aaron Ramsey considera que los Pumas de la UNAM es una institución que va más allá de lo deportivo. El mediocampista galés fue “enganchado” por el sentido de pertenencia de los jugadores del club.

“(Elegir a Pumas) creo que fue la cultura, esa fue. Otra razón por la que quise venir, este es un club familiar, donde la gente está comprometida y los jugadores quieren ser parte de este proyecto y esta franquicia, así que, para mí, quiero estar y vivir eso”, dijo Ramsey.

📦⁨@DHLMex presenta charla con nuestro jugador, Aaron Ramsey en la que nos comparte por qué decidió venir a Pumas, lo que representó su debut en el Olímpico Universitario y cómo vivió su primer gol en CU.



🎙️Mi objetivo es ganar. Vine a un club con una gran historia, quiero… pic.twitter.com/BabsrNw0R5 — PUMAS (@PumasMX) September 9, 2025

Aaron Ramsey jugó en Cardiff City, Nottingham Forest, Arsenal, Juventus, Rangers y OGC Nice. La experiencia del galés en Europa no está puesta en duda. Pero el europeo conocía muy poco de los Pumas de la UNAM. En poco tiempo dentro de la Liga MX, Ramsey se ha sorprendido del nivel del torneo.

“Para ser honesto no sabía mucho (de Pumas), pero hablé con algunas personas antes, me sedujo que es una liga de calidad y competitiva. Creo que en los partidos en los que he participado, han demostrado la calidad que hay en México, es un buen desafío que esperamos con ansias”, agregó.

Efraín Juárez fue clave

A su corta etapa como entrenador, Efraín Juárez ha tenido la oportunidad de dirigir en Bélgica, Colombia y ahora en su etapa en México. El exfutbolista mexicano fue clave en la contratación de Aaron Ramsey. El propio futbolista galés reveló conversaciones con Juárez que agilizaron su decisión.

“Hablé mucho con el entrenador antes de venir, así que estaba emocionado por lo que ha logrado en su carrera hasta ahora, el éxito que ha tenido, la visión que tiene de Pumas. Obviamente venir a jugar a un club como este, el club más grande de México, para mí fue una decisión fácil y experimentar esto”, concluyó.

Aaron Ramsey solo ha jugado un par de partidos con los Pumas de la UNAM. En sus dos apariciones, el exjugador del Arsenal ya tuvo la oportunidad de marcar su primer gol en la Liga MX. Ramsey tiene un contrato con el club hasta junio de 2026.

Sigue leyendo:

– Piero Quispe no logra llegar a un acuerdo para salir de los Pumas

– Efraín Juárez responde a las críticas de Ignacio Pussetto

– Esteban Andrada se fue dolido de Rayados de Monterrey

– Sebastián Cáceres reveló que quería marcharse del América