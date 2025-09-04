Sebastián Cáceres reveló que quería marcharse del América

Sebastián Cáceres es uno de los futbolistas más importante dentro de las Águilas del América. El defensor uruguayo fue una de las piezas angulares del América en la consecución del triplete en la Liga MX. Pero el deseo del uruguayo era irse en el mercado de verano.

Varios reportes señalaron que el Ipswich Town de la segunda división de Inglaterra estaba tras la pista de Sebastián Cáceres. Este mismo club tenía en su radar al mexicano Marcel Ruíz.

El propio Sebastián Cáceres reconoció que le hubiese gustado firmar con el conjunto inglés. El defensor “Charrúa” quería medirse en Europa, pero por temas burocráticos no pudieron llegar a un acuerdo ambas instituciones.

“Sí, obviamente (tenía deseo de jugar con Ipswich Town), porque es una liga muy competitiva. A mí parecer es la sexta o séptima mejor del mundo. Creo que era una linda oportunidad para poder medirse en Europa”, dijo Cáceres.

🚨Sebastián Cáceres confirma que le hubiera gustado irse al Ipswich Town y que se queda en América.

*️⃣La oferta de los ingleses fue de u$s 5M más 5 en objetivos.

📹 @RodriVazquez95 pic.twitter.com/265bhYUIgN — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 3, 2025

¿Por qué no llegó al Ipswich Town?

Los últimos reportes de esta posible transacción resaltaron que el Ipswich Town tuvo muchos problemas para alcanzar las pretensiones económicas de las Águilas del América. El conjunto inglés habría llevado una propuesta que rondaba los $5 millones de dólares. Este valor se quedó muy lejos de los $8 y $10 millones de dólares que pedían desde el conjunto azulcrema.

El Ipswich Town tuvo muchos problemas para contratar. Este club inglés quería a Marcel Ruíz y a Sebastián Cáceres. Sin sus incorporaciones planeadas, el Ipswich marcha en el puesto 20 de la Championship sin haber conseguido su primera victoria de la temporada (3 empates y 1 derrota).

Sebastián Cáceres ha jugado 8 partidos en lo que va de torneo (561 minutos dentro del campo). El defensor “Charrúa” tiene un contrato vigente con el Club América hasta junio de 2027. El sudamericano solo tiene 26 años, aún tiene tiempo para que vuelva a pasar “el tren europeo”. Todo dependerá de la flexibilidad azulcrema al momento de negociar.

Sigue leyendo:

– Hugo Sánchez cree que están irrespetando la carrera de Guillermo Ochoa

– Diego Cocca está comprometido para sacar del fondo al Atlas

– Érik Lira rechazó ir a Europa por la selección mexicana

– Esteban Andrada se fue dolido de Rayados de Monterrey