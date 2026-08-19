El error que permitió desmantelar la red de tráfico de drogas en Penn State University

Un miembro de una fraternidad de Penn State, acusado de dirigir un imperio de cocaína desde su casa de fraternidad, fue arrestado después de que las autoridades descubrieran que supuestamente aceptaba pagos por Venmo a nombre de su padre.

La policía recibió un aviso de que Thomas Robinson, de 23 años, vendía cocaína en el campus cuando un informante les dijo que “un hombre, que usaba el apodo de ‘T-Rob’, vendía grandes cantidades de cocaína desde la casa de la fraternidad Delta Upsilon”, según documentos judiciales consultados por NBC News.

El presunto capo de la droga, “T-Rob”, aceptaba pagos a través de una cuenta de Venmo con el nombre de usuario “Tom-Robinson”, según declaró el informante a las autoridades, de acuerdo con los documentos judiciales de 2024.

Una búsqueda en la base de datos de “Tom Robinson” finalmente llevó a la policía a un “Thomas Robinson” con la dirección de la casa de la fraternidad Delta Upsilon en State College, Pennsylvania, informó el medio.

Cuando las autoridades allanaron la casa de la fraternidad en diciembre de 2024, Robinson supuestamente se resistió al arresto y “pensó que los agentes eran sus compañeros de fraternidad gastándole una broma”, según la denuncia.

?JUST IN | Authorities have released additional mugshots of some of the 14 suspects charged in connection to an alleged cocaine trafficking ring involving two Penn State fraternities.



?CENTRE COUNTY, Pa.



Pennsylvania authorities have announced charges against 14 individuals? pic.twitter.com/WQBZ6j4Y1L — Amy Leigh (@IAmyLeigh) August 18, 2026

Fue inmovilizado con una pistola Taser y detenido. En el registro de su habitación, supuestamente se encontraron más de 8 gramos de cocaína, casi 8 onzas de marihuana y más de 200 pastillas de anfetamina y dextroanfetamina.

También se encontró una pistola Kimber calibre .45 en una caja fuerte encima de su mininevera.

Robinson fue acusado de varios incidentes ocurridos entre septiembre y diciembre de 2024, incluyendo fabricación y distribución de drogas, uso delictivo de un medio de comunicación, posesión de una sustancia controlada y posesión de parafernalia de drogas.

Tras su arresto, Robinson supuestamente delató a su presunto proveedor, su compañero de estudios Agostino Abbatiello, miembro de la fraternidad Sigma Chi de Penn State.

Según un documento sobre Abbatiello al que tuvo acceso NBC News, Abbatiello y “T-Rob” se conocieron a través de un compañero de fraternidad de Robinson, quien supuestamente ya traficaba con drogas.

??Cocaine Being Processed at Penn State Frat Houses, Cut and Bagged by Frat Pledges? WTH?



"Operation Drugs Unlimited," Investigators found that cocaine was processed within the Delta Upsilon and Sigma Chi off-campus houses. Reports suggest that fraternity pledges were forced? pic.twitter.com/MupbuwREMd — American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 17, 2026

Dicho compañero le propuso a Robinson ser socios en la distribución de cocaína en julio de 2023.

El compañero de fraternidad, cuya identidad no se ha revelado, le comunicó a Robinson su deseo de abandonar el negocio en diciembre de 2023 y declaró ante un gran jurado que Robinson le había comprado su parte del último cargamento de cocaína que habían adquirido juntos.

Robinson presuntamente realizó varias compras importantes de cocaína a Abbatiello entre enero y septiembre de 2024, incluyendo dos por valor de $18,000 dólares y $22,000 dólares.

No está claro si Robinson se ha declarado culpable o no, y está previsto que comparezca ante el tribunal el próximo mes para una audiencia preliminar en el caso de 2024, según consta en los documentos judiciales.

Penn State anunció esta semana la suspensión temporal de Delta Upsilon en el marco de la investigación, y añadió que Sigma Chi opera al margen de la supervisión universitaria.

“Estamos horrorizados por estas graves acusaciones contra estudiantes actuales y antiguos”, declaró Andrea Dowhower, vicepresidenta de asuntos estudiantiles de la universidad.

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