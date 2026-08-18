Descubren red de narcotráfico vinculada a fraternidades de Penn State y acusan a 14 personas

Esta semana se presentaron cargos contra 14 personas en relación con una presunta red de narcotráfico de cocaína que involucraba a estudiantes vinculados a dos fraternidades de Penn State, según informó la Fiscalía General de Penssylvania.

Trece estudiantes, actuales o antiguos, así como el padre de un estudiante, enfrentan cargos por delitos graves o menores, según un comunicado de prensa. Al menos cuatro de los acusados ??son estudiantes actuales, indicó la Fiscalía General.

“Se trataba de una red de narcotráfico coordinada y altamente lucrativa, liderada por dos miembros veteranos de las fraternidades, otros miembros y aspirantes”, declaró el Fiscal General Dave Sunday.

“De hecho, según las pruebas recabadas, cortar y empaquetar cocaína era, para algunos aspirantes, una forma de iniciación en las fraternidades“.

Las autoridades de Penn State suspendieron temporalmente a la fraternidad Delta Upsilon, según informó la universidad en un comunicado. La otra fraternidad, Sigma Chi, cuyos miembros presuntamente estuvieron involucrados, no está reconocida como fraternidad oficial en la universidad, agregó el comunicado.

Two Penn State University fraternities are at the center of a cocaine trafficking ring bust, leading to charges against 14 people, authorities announced on Monday.



According to the Pennsylvania Office of Attorney General, the cocaine was cut and packaged in the Delta Upsilon and? pic.twitter.com/6xZe8nJxRo — CBS News (@CBSNews) August 18, 2026

Las acusaciones se remontan a 2023 y 2024, según informó Penn State, añadiendo que ambas fraternidades operan fuera del campus.

La investigación, que el fiscal general denominó “Operación Drogas Ilimitadas”, reveló que dos miembros del grupo, Agostino Abbatiello y Thomas Robinson, presuntamente eran los principales proveedores, realizando viajes frecuentes a Filadelfia y Nueva York para obtener grandes cantidades de cocaína, según informaron las autoridades.

“La cocaína era posteriormente adulterada y empaquetada, principalmente en las casas de las fraternidades Delta Upsilon y Sigma Chi, y distribuida principalmente entre estudiantes de la Universidad Estatal de Pennsylvania”, según la fiscalía.

Las autoridades indicaron que rastrearon cómo se obtenía, empaquetaba y vendía la cocaína, y señalaron que “la mayoría de los pagos se realizaban en efectivo o mediante aplicaciones de pago”.

UPDATE: Attorney General Dave Sunday announced that Agostino Abbatiello, the leader of a cocaine-trafficking ring involving Penn State University students and two student fraternities, surrendered Tuesday morning:https://t.co/AuB7IAkMuA pic.twitter.com/J0yaAlupvV — PA Attorney General Dave Sunday (@PAAttorneyGen) August 18, 2026

Abbatiello, de 24 años, presunto líder de la red de narcotráfico, se entregó el martes por la mañana, según informaron los fiscales. Se le denegó la libertad bajo fianza en su comparecencia ante el juez.

Abbatiello y Robinson, junto con otros dos, Mohammed Hurabi y Lars Zeepvat, enfrentan cargos que incluyen delito grave de organización criminal, conspiración, blanqueo de dinero y delitos conexos, informó la Fiscalía General.

Otra persona, Robert Zanolla, enfrenta cargos por delito grave de conspiración y uso delictivo de un medio de comunicación, así como delitos menores relacionados, indicó la Fiscalía.

Los ocho acusados ​​restantes, estudiantes universitarios, enfrentan cargos menores por posesión de drogas y posesión de parafernalia de drogas, agregó la Fiscalía.

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