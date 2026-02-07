Dos exalumnos de la Universidad Estatal de Arizona demandaron a una fraternidad por novatadas extremas

Dos exalumnos de la Universidad Estatal de Arizona demandan a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon (SAE), argumentando que fueron sometidos a meses de novatadas extremas que incluyeron borracheras forzadas, consumo de drogas y lo que la demanda describe como “waterboarding” (ahogamiento simulado).

Devin Stevens y Spencer Brajevic, ambos de 19 años en ese momento, presentaron una demanda de 76 páginas contra la organización nacional de SAE, su capítulo de la ASU y 54 miembros de fraternidades, alegando haber experimentado rituales de iniciación violentos y degradantes durante el semestre de primavera de 2024, según informaron medios como 12News y Phoenix New Times.

La demanda señala que los hombres sufrieron aproximadamente tres meses de novatadas en casas de fraternidades en Tempe y Mesa. Según los medios, la presunta conducta incluyó borracheras forzadas, consumo de drogas, castigo físico y humillación sexualizada.

Stevens y Brajevic afirman haber sido presionados para consumir cantidades excesivas de alcohol, a veces hasta el punto de vomitar, así como cocaína, ketamina y hongos psicodélicos, tras comenzar el proceso de reclutamiento de SAE en enero de 2024.

La denuncia también describe una serie de novatadas ritualizadas. En un incidente, supuestamente se les colocó a los aspirantes bajo una ducha fría con trapos sobre la boca mientras se les vertía agua en la cara, un acto que la demanda caracteriza como “waterboarding”, según 12News.

Otro incidente, al que se refiere la denuncia como “Noche de Castigo”, supuestamente implicó golpear a los aspirantes con palas de madera, dejándoles ronchas y cicatrices. La demanda también afirma que fueron obligados a comer bolas de queso extremadamente picantes con acceso limitado a agua antes de realizar ejercicios físicos adicionales, informó Phoenix New Times.

El abogado Jeremy Goad, quien representa a los dos hombres, declaró en un comunicado que sus clientes “no buscan atención, sino rendición de cuentas”, informaron los medios. Goad también hizo referencia a la reciente muerte de un estudiante de la Universidad del Norte de Arizona tras lo que la policía describió como un incidente relacionado con novatadas en un evento de fraternidades el 31 de enero.

“Esta devastadora pérdida subraya el verdadero costo humano de los sistemas y culturas que permiten conductas peligrosas en nombre de la tradición”, declaró Goad a 12News.

Añadió que sus clientes se presentaron tras soportar “condiciones peligrosas, supervisión inadecuada y reiteradas fallas en la protección de la seguridad estudiantil”, y afirmó que cree que sus denuncias estarán respaldadas por pruebas que demuestran un patrón de negligencia.

“Las fraternidades pueden y deben ser instituciones positivas, pero eso requiere una supervisión y rendición de cuentas sólidas”, declaró Goad. “Esperamos presentar los hechos ante el tribunal y promover una rendición de cuentas significativa que proteja a los estudiantes en el futuro”.

Un portavoz de la ASU afirmó que la sección de la SAE fue suspendida provisionalmente en abril de 2025 y formalmente suspendida en octubre, según 12News y Yahoo News. La suspensión se produjo aproximadamente un mes después de que una demanda independiente acusara a miembros de la fraternidad de distribuir un video de una mujer desnuda, grabado en secreto, como parte de un ritual de novatadas.

La universidad declaró que las nuevas acusaciones descritas en la demanda Stevens-Brajevic están bajo investigación y animó a los estudiantes con información adicional o inquietudes a contactar a la Oficina del Decano de Estudiantes.

