Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 4 de septiembre

“La Casa de los Famosos México 4” se prepara para otra gala de eliminación y seis famosos están en peligro. Después de una jornada de nominación sorpresa, los nombres que salieron fueron repentinos.

Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Memo Schutz, Yahir y Cynthia Klitbo son los nominados y el público decidirá quién será el sexto participante en abandonar la competencia.

¿Cómo van las votaciones?

Al igual que la encuesta del 3 de septiembre, Yahir está liderando las votaciones independientes de “Vaya Vaya” en Facebook. En el segundo lugar está Gema con un total de 18 % de votación.

En el tercer lugar hay un empate entre Memo y Cynthia Klitbo con 15 %, después le sigue Ese Pérez con 16 % y en la última posición Flor Vigna. De cumplirse esta predicción, tanto Ese Pérez como Flor Vigna están en peligro y alguno de los dos podría ser eliminado.

Desde el inicio del reality, Flor y Ese Pérez sintieron una atracción y se desarrolló una especie de romance entre ambos, y en las redes sociales a los espectadores no les agradó del todo.

De esta forma, se podría intuir que eso tiene que ver con su bajo apoyo en las encuestas. Sin embargo, el domingo se conocerá el nombre de la persona que se despedirá del programa de telerrealidad de Televisa/Univisión.

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