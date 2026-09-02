Aldo Rendón abandona “La Casa de los Famosos México 4” por problemas de salud

La velada del pasado 1 de septiembre representó un momento nunca antes visto en la historia de “La Casa de los Famosos México”, pues uno de sus participantes tomó la decisión de abandonar el reality por problemas de salud. Se trató del stylist mexicano Aldo Rendón.

Luego de una gala llena de emociones gracias al reencuentro de Cynthia Klitbo con su novio Luis Rodríguez, el público se llevó tremenda sorpresa al revelarse la salida voluntaria de Rendón.

Y es que apenas minutos antes de concluir el programa, Galilea Montijo cedió la palabra al también influencer para revelar cuál sería su futuro dentro del reality.

Con semblante serio y voz entrecortada, Aldo Rendón indicó que no continuará en la competencia por el gran premio de $4,000,000 de pesos: “Me voy de la casa”, indicó el originario de Sinaloa, México.

Sin poder contener el llanto, la personalidad de internet explicó que el motivo detrás de su salida está relacionado con un problema de salud que se potencializó durante su estancia en la casa.

“Las condiciones de la casa no son las adecuadas para que yo esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero que tengo que iniciar un tratamiento ya y no puedo estar saliendo y regresando a hacérmelo, así que… me voy de la casa hoy“, detalló.

La sorpresa de sus compañeros de reality no tardó en viralizarse a través de redes sociales, pues más de uno derramó lágrimas al conocer la situación que atraviesa el stylist.

Por su parte, el público se mostró empatico con la decisión de Aldo Rendón, enviándole mensajes de cariño y deseos de pronta recuperación. Algunos de ellos son: “Llore muchísimo. Independientemente de la opinión de la gente, la realidad es que era un pilar que daba muchísimo contenido”; “Uno de los mejores… Marianita a de estar feliz, el era el único que le decía sus verdades” y “Lloré a mares, sólo deseamos tu pronta recuperación bebiush”.

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