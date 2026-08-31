Gema Garoa y Cynthia Klitbo se enfrentan en “La Casa de los Famosos México 4”

Dentro de la convivencia diaria en “La Casa de los Famosos México”, cualquier palabra puede desencadenar un conflicto. Así lo demostraron Gema Garoa y Cynthia Klitbo, quienes protagonizaron un tenso intercambio luego de que un comentario fuese interpretado como un insulto.

La discusión comenzó cuando Gema buscó a Cynthia para exigirle una aclaración frente a los demás habitantes. “Quiero que me digas delante de toda la gente que soy una huevona”, reclamó Garoa.

La explicación de Cynthia Klitbo

Ante el reclamo, Cynthia negó haberse referido a Gema. La actriz explicó que sus palabras estaban relacionadas con las condiciones del cuarto que comparten. “Yo me refería a mi cuarto”, aclaró, mientras ambas intentaban reconstruir la conversación anterior.

Cynthia detalló que otra persona le había cuestionado por defender a Gema, y fue en ese contexto donde ella habría hecho el comentario sobre el desorden del espacio. Dice: ‘Tú la defiendes y toda’. Y dije: “El cuarto está hecho una…”, relató la actriz, insistiendo en que su frase nunca fue dirigida hacia su compañera.

Gema retomó la expresión y cuestionó la versión de Cynthia: “Ah, está hecho una…”. La actriz volvió a precisar: “No, a mi cuarto, mi cuarto”, dejando claro que se trataba de una queja por la limpieza, ya que, según sus palabras, “no había pasado ni un trapo”.

Cynthia incluso remarcó que, de haber querido referirse directamente a Gema, lo habría especificado. “Si te lo hubiera dicho, te hubiera dicho: ‘El cuarto'”, comentó, antes de añadir en tono coloquial: “Mi hijo”.

La explicación

Después de la explicación, Gema pareció aceptar la versión de Cynthia. “Ah, no”, respondió, mientras Cynthia confirmó: “Ok”.

El altercado, transmitido en vivo, se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality. Desde el inicio de la temporada, Klitbo se ha caracterizado por su tono frontal hacia sus compañeros.

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