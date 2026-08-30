Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 30 de agosto

“La Casa de los Famosos México 4” sigue avanzando y este domingo, el público decidirá el futuro de los nominados. Esta semana, seis famosos quedaron en la tabla y el viernes, Brianda se salvó y están cinco.

Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Karina Torres y Luis Chaparro están en peligro y uno de ellos perderá la carrera por el primer lugar.

Esta semana, los participantes lograron el presupuesto completo y esto les permitió comprar todos los alimentos que querían y no solo los necesarios.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo a la encuesta de Vaya Vaya en Facebook, Mariana Ochoa está liderando las votaciones con 22 % de apoyo. En las últimas horas, la exintegrante de OV7 ha tenido más apoyo, ya que durante toda la semana Karina Torres estaba en el primer lugar de esta consulta.

En el segundo lugar sí está Torres; la influencer acumula 21 % de apoyo del público. Desde el inicio del programa de telerrealidad, el 26 de julio, Karina se ha convertido en una de las caras más visibles del reality show, esto gracias a su carisma y a su extrovertida personalidad.

El actor Ernesto Laguardia está en la tercera posición con 20 %. Le sigue Luis Chaparro con 19 % y en el último puesto Gema Garoa con 18 %.

Si esta predicción se cumple, Garoa podría convertirse en la quinta eliminada del programa. La actriz entró de forma automática a la placa porque Masad, líder de la semana, la nominó.

El influencer, uno de los más populares del reality show, admitió que Gema no tiene una participación tan activa dentro de la casa.

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