Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 29 de agosto

“La Casa de los Famosos México 4” continúa avanzando y este domingo se conocerá el nombre del habitante que no seguirá en la competencia. En este momento, son cinco las celebridades que están en peligro de eliminación y son: Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Karina Torres y Luis Chaparro.

La tabla quedó así después de que la influencer Brianda se salvara a sí misma.

¿Cómo van las votaciones?

Después de la salida de Brianda de la tabla, las votaciones cambiaron de forma radical. Según la encuesta independiente de Vaya Vaya en Facebook, Karina Torres y Mariana Ochoa están en el primer lugar de los votos con 22 % de aprobación.

En el segundo puesto se encuentra Ernesto Laguardia con 20 % y en el cuarto lugar ocurre otro empate entre Gema Garoa y Luis Chaparro.

Este conteo preliminar indica que tanto Garoa, quien fue nominada por Masad como líder de la semana, como Luis Chaparro están en peligro de eliminación.

Chaparro también fue nominado por el público como “mueble”; este término se usa para referirse a una persona que no genera contenido dentro de los realitys. Después, los propios habitantes votaron por el miembro menos entretenido y se fue Yanet García.

Ahora, este domingo, 30 de agosto, se conocerá el nombre de la siguiente persona eliminada del programa de telerrealidad de Televisa/Univision.

Encuesta de “Vaya Vaya”. Crédito: Vaya Vaya/Facebook.

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