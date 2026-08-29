¿Quién se salvó de la eliminación en “La Casa de los Famosos México 4”? 

Brianda Deyanara se salvó, otra vez, de la eliminación en “La Casa de los Famosos México 4”. La creadora de contenido se ganó su boleto para disputar el beneficio de la salvación y lo logró.

Decidió salvarse a sí misma después de haberle ganado a Masad, líder de la semana, y a Gema. El influencer obtuvo 15 puntos en la dinámica llamada “El Duelo”, mientras que Gema 16 y Brianda 23.

¿Qué más sucedió en la gala del viernes?

Este viernes, 28 de agosto, los habitantes también recibieron la noticia de que, por primera vez en tres semanas, lograron obtener el presupuesto completo y, por lo tanto, podrán comprar la comida que deseen.

Los retadores de la salvación fueron elegidos por el conductor Memo Schutz gracias a la dinámica de la “moneda del destino”. Ese amuleto le dio la oportunidad de elegir a tres nominados, quienes se enfrentaron a la prueba “El elevador del destino”, y la ganadora fue Brianda.

Es la segunda vez que la influencer mexicana gana la salvación y es la segunda vez que se salva.

Ahora, los nominados son: Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Karina Torres y Luis Chaparro.

Hasta este momento, los habitantes eliminados son: Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza y también salió el influencer uruguayo Fede Vigevani, quien estaba en calidad de infiltrado.

Del mismo modo, hay que recordar que la exintegrante de OV7, Mariana Ochoa, fue la primera eliminada de la temporada, pero regresó después de pasar una temporada en “El exilio” y el público votó por su regreso.

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