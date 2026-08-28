Yanet García: “Mis valores no se negocian”

Yanet García se convirtió en la primera eliminada de “La Casa de los Famosos México” a manos de sus compañeros. Lamentablemente, la antigua “chica del clima” de TelevisaUnivision quedó fuera de juego por una arriesgada movida de la producción para generar “contenido” y elevar así los números de ratings.

La estrategia funcionó. Si bien es cierto, el reality no ha tenido problemas de audiencia, porque frente a la competencia siempre se mantuvo arriba.

La verdad es que, después de que el público enviara al destierro a tres habitantes, los números comenzaron a subir. Y aunque actualmente no existe publicidad negativa, los comentarios alrededor del programa son negativos y muchos, en su mayoría, van en contra de Galilea Montijo, por la poca sororidad que muchos creen que mostró hacia las circunstancias de su antigua compañera de programa.

Sumando a todo esto, debemos tomar en cuenta las recientes declaraciones de Yanet, que no se deja manipular y destaca que su eliminación no fue decisión del público. Y en conversación para Radio Fórmula dijo: “Mis valores no se negocian”.

La conversación surgió porque, para García, ser imagen de Teletón en México la instaba mucho a cuidarse dentro de la casa y por eso nunca estuvo dispuesta a crear contenido solo porque sí, bajo la premisa de que la competencia y la convivencia así lo exigiesen.

Al ser cuestionada por ser creadora de contenido dentro de la plataforma OnlyFans, dijo: “Tu trabajo no te define nunca. Tengo “OnlyFans”, he creado contenido en lencería y en trajes de baño… En lugar de hacer portadas para las revistas, yo tengo mi propia compañía, los produzco… Nunca voy a hacer algo que no me dé paz”.

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