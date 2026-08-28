Yanet García: “Mis valores no se negocian”
Yanet salió eliminada de "La Casa de los Famosos México 4", pero sigue contando con el cariño del público...
Yanet García se convirtió en la primera eliminada de “La Casa de los Famosos México” a manos de sus compañeros. Lamentablemente, la antigua “chica del clima” de TelevisaUnivision quedó fuera de juego por una arriesgada movida de la producción para generar “contenido” y elevar así los números de ratings.
La estrategia funcionó. Si bien es cierto, el reality no ha tenido problemas de audiencia, porque frente a la competencia siempre se mantuvo arriba.
La verdad es que, después de que el público enviara al destierro a tres habitantes, los números comenzaron a subir. Y aunque actualmente no existe publicidad negativa, los comentarios alrededor del programa son negativos y muchos, en su mayoría, van en contra de Galilea Montijo, por la poca sororidad que muchos creen que mostró hacia las circunstancias de su antigua compañera de programa.
Sumando a todo esto, debemos tomar en cuenta las recientes declaraciones de Yanet, que no se deja manipular y destaca que su eliminación no fue decisión del público. Y en conversación para Radio Fórmula dijo: “Mis valores no se negocian”.
La conversación surgió porque, para García, ser imagen de Teletón en México la instaba mucho a cuidarse dentro de la casa y por eso nunca estuvo dispuesta a crear contenido solo porque sí, bajo la premisa de que la competencia y la convivencia así lo exigiesen.
Al ser cuestionada por ser creadora de contenido dentro de la plataforma OnlyFans, dijo: “Tu trabajo no te define nunca. Tengo “OnlyFans”, he creado contenido en lencería y en trajes de baño… En lugar de hacer portadas para las revistas, yo tengo mi propia compañía, los produzco… Nunca voy a hacer algo que no me dé paz”.
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