Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 27 de agosto

Una nueva eliminación se acerca en “La Casa de los Famosos México” y nuevas celebridades están en peligro y son: Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Brianda, Karina y Luis Chaparro.

Esta semana, Gema quedó en la placa de nominados gracias a Masad, el líder de la semana. El influencer consideró que Gema no tiene lo suficiente para seguir en la competencia.

¿Cómo van las nominaciones?

Según la encuesta de Vaya Vaya en Facebook, Karina lidera la encuesta con 25 %. En el segundo puesto se encuentra Mariana Ochoa con 20 %, le sigue Brianda con 17 %. En el cuarto lugar hay un empate entre Ernesto Laguardia y Gema Garoa con 14 %.

En la última posición se encuentra Luis Chaparro con 10 %, eso quiere decir que tiene mayores probabilidades de ser el quinto eliminado de la temporada. Chaparro también fue nominado a “mueble” de la casa. Según la audiencia, es uno de los participantes que menos contenido genera.

Encuesta de Vaya Vaya. Crédito: Vaya Vaya/Facebook.

Después de estos señalamientos, los famosos votaron para eliminar a una persona y salió Yanet García de la competencia.

Antes de García, Moisés Peñaloza se convirtió en el cuarto eliminado de la temporada. Al salir, dio a entender que no lo merecía y que otros participantes generaban menos contenido como Ernesto Laguardia.

Este domingo, 30 de agosto, se conocerá el nombre del próximo o próxima eliminada del programa de telerrealidad de Televisa/Univision.

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