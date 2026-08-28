Alfredo Adame arremete contra “La Casa de los Famosos México” y elogia a “La Granja VIP”

Alfredo Adame lo volvió a hacer y generó controversia por sus declaraciones sobre “La Casa de los Famosos México 4”. En una entrevista para el programa “Tiktokeando”, el actor no dudó en calificar a “La Casa de los Famosos México” como “una porquería” y “un fracaso total y absoluto”.

Pero, esto no fue todo, el también conductor aseguró que “La Granja VIP”, reality de TV Azteca en el que participó y ganó, superará en rating y producción al programa de telerrealidad de Televisa/Univision.

Adame fue contundente al afirmar que la competencia entre ambos programas será muy desigual y que el formato de TV Azteca terminará por destrozar al reality transmitido por Las Estrellas. “Va a destrozar. La casa de los famosos es una porquería, es un fracaso total y absoluto”, sentenció el actor.

¿Cuáles son sus favoritos en “La Casa de los Famosos México”?

Pese a su fuerte crítica, Adame fue cuestionado sobre sus favoritos y no dudó en apoyar a Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, y al cantante Yahir.

“Yo estoy apoyando a Marianita Ochoa —¿se acuerdan que vino conmigo a la fiesta de Poncho de Nigris?— y a Yahir, exactamente a ellos dos”, explicó.

Después Adame habló de su menos favorito en esta temporada e insultó a Aldo Rendón. El actor lanzó una serie de descalificaciones contra Rendón, cuestionando su imagen, su trayectoria profesional y su forma de vestir.

“Gordo, feo, naco, apestoso, hediondo, y todo lo malo que puede tener”, declaró. Además, puso en duda los trabajos previos del diseñador: “¿Qué ha trabajado? O sea, ¿con cuáles, con quiénes? Yo no creo”.

Adame también criticó el estilo de Aldo dentro de la casa, comparándolo con Frida Kahlo y calificando su apariencia como “sin ningún valor estético, sin ninguna imagen”. “Más naco y más feo que nada”, agregó.

Las declaraciones del controvertido actor no tardaron en generar reacciones en redes sociales y los fans calificaron de desproporcionada su descripción acerca del cuerpo de Aldo. Esta nueva intervención del actor demostró que generar comentarios polémicos lo ayuda a seguir manteniéndose relevante, según expresaron algunos fans de “La Casa de lo Famosos México” en las plataformas digitales.

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