“Los Palulus” se burlan de la victoria de Alfredo Adame en “La Granja VIP”, y él les responde

Alfredo Adame se coronó hace más de una semana como el ganador indiscutible de “La Granja VIP”. Una victoria que ha generado un sinfín de reacciones. Las personas que vieron el reality consideraban que Adame era el ganador absoluto de este show; incluso detractores han sabido reconocer el trabajo del actor dentro de este formato, elogiando su paso por el mismo.

Ganó "La Granja" el rey de los animales", Diego Soldano, – actor y experto en realities.

Claro que tiene un buen número de personas en contra, pero aun así la popularidad y el apoyo que logró cosechar durante este proceso los sobrepasa de manera considerable.

Pero dentro de sus detractores hay un grupo inamovible y estos son “Los Palulus”, excompañeros de Alfredo Adame durante “La Casa de los Famosos All-Stars” de Telemundo. Hablemos de Luca Onestini, Paulo Quevedo, Rosa Caiafa y, junto a ellos, Diego Soldano.

Para los antes mencionados, la victoria de Adame es una burla para la sociedad, porque consideran que su excompañero carece de buenos valores y principios como para ser merecedor de tal suceso. Además, Luca reflexiona que su victoria se debe en gran parte a que los animales no pueden hablar como para quejarse del trabajo del actor.

Tales palabras generaron las carcajadas de los involucrados y Diego brindó por reflexionar que Adame era el rey de los animales, básicamente.

Adame les responde, a su estilo

“Fracasados”. Alfredo Adame se enteró de lo que dijeron “Los Palulus” sobre su victoria y, ante sus palabras, él los llamó “fracasados”, “ignorantes”, “perdedores”, entre otras cosas. Sobre cada uno tuvo un comentario desfavorable, haciendo uso del pasado laboral de ellos, mezclándolo todo con lo que “aprendió” de ellos en “La Casa de los Famosos All-Stars”.

Entre risa y risa ellos se burlaron de él y así empezó este nuevo círculo de comentarios que probablemente generará contenido para Telemundo, también.

Sigue Leyendo más de Alfredo Adame aquí:

· ¿En qué gastará Alfredo Adame su millonario premio de ‘La Granja VIP’?

· ¿Quién podría ganar ‘La Granja VIP’?

· ¿Quiénes son los finalistas de ‘La Granja VIP’?