¿En qué gastará Alfredo Adame su millonario premio de ‘La Granja VIP’?

Tras diez semanas de competencia, controversias y acaparando la atención del público, La Granja VIP de TV Azteca coronó a su primer ganador. En una final histórica transmitida el domingo, 21 de diciembre de 2025, el conductor y actor Alfredo Adame se alzó con la victoria, superando en la última batalla a Eleazar Gómez, quien ocupó el segundo lugar.

La noche estuvo cargada de emoción, con un foro repleto de exparticipantes, familiares y fanáticos, y un récord de más de 189 millones de votos digitales que decidieron el destino del reality.

Un espectáculo de drones que iluminó el nombre del ganador en el cielo marcó un momento pionero en la televisión mexicana y el clímax de una edición que mantuvo en vilo a millones.

¿Qué hará Alfredo Adame con su premio?

De acuerdo con la producción, el triunfo le otorgó a Adame un premio en metálico de 2 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, en su discurso de victoria, junto a los presentadores Kristal Silva y Adal Ramones, el actor reveló sus primeras intenciones con el botín, enfocándolo en un pilar fundamental: la familia.

“Quiero decir que parte de este dinero es para pagar los estudios de abogado de mi nieto y para mi nieta también en algo será”, declaró, resaltando su compromiso con la educación de sus seres queridos y definiendo una imagen pública de responsabilidad y arraigo familiar.

La victoria de Alfredo Adame no solo representa un triunfo en un reality show; consolida su regreso a la pantalla con una narrativa renovada. Al priorizar el apoyo familiar y la transparencia sobre el destino del premio, el actor cierra su ciclo en ‘La Granja VIP’ proyectando una imagen de madurez y compromiso social.

Mientras Bea, Kim Shantal y César “Teo” Doroteo completaron las posiciones finales, fue Adame quien se llevó el título, demostrando que, más allá de la polémica y el espectáculo, al final de la granja, los valores familiares y la claridad sobre las realidades financieras pueden ser los legados más perdurables.

Seguir leyendo: