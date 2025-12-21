¿Quién podría ganar ‘La Granja VIP’?

La tensión llega a su punto máximo. Tras semanas de polémicas, convivencia y competencias, ‘La Granja VIP 2025′ celebra su gran final esta noche en Azteca Uno, donde uno de los cinco finalistas —La Bea, Alfredo Adame, Teo, Eleazar Gómez y Kim Shantal— se alzará con el triunfo.

Mientras el público tiene la última palabra con sus votos, los datos recientes dibujan un escenario con un claro favorito, aunque en un reality show la sorpresa siempre es posible.

De acuerdo con una encuesta publicada por el sitio ‘Vaya Vaya’, que mide la opinión y simpatía del público, Alfredo Adame emerge como el contendiente con mayor apoyo, al acaparar el 45% de las preferencias.

Este respaldo se atribuye, según el medio, a la imagen positiva que construyó durante el programa, particularmente por su buen trato hacia los animales y el contenido que ofreció a los espectadores.

En segundo lugar, en esa medición se situaría Eleazar Gómez, con un 35%, lo que lo perfila como el rival más fuerte para Adame y un candidato con posibilidades reales de dar la sorpresa.

El resto de los finalistas y participantes eliminados —Kim Shantal (7%), La Bea (6%), César “Teo” Doroteo (5%) y el recientemente eliminado Alberto “El Patrón” (2%)— aparecen a considerable distancia en dicha consulta.

Sin embargo, es crucial subrayar que estos números reflejan una tendencia antes de la final y no son un veredicto. De hecho, la última palabra será hoy y la tiene el público, recordando a los fans que aún hay tiempo para votar por su favorito a través de la App de TV Azteca.

La dinámica del programa en vivo, el desempeño en las últimas pruebas y la movilización de los seguidores en las redes sociales en las horas decisivas pueden alterar por completo el panorama.

La final promete ser un evento cargado de emoción, con la presencia de todos los eliminados y pruebas que pondrán a los finalistas al límite. Mientras que los datos sugieren que Alfredo Adame parte con una ventaja significativa, la historia de los realities nos ha enseñado que nada está escrito.

¿Se consolidará el “Golden Boy” como ganador, o Eleazar Gómez y su base de apoyo lograrán remontar? ¿Acaso Kim Shantal o La Bea podrían capitalizar un voto de rechazo hacia los favoritos?

Esta noche, a partir de las 20:00 (hora México), no solo se coronará un ganador, sino que se definirá si las encuestas acertaron o si el público de ‘La Granja VIP’ tiene guardada una última y espectacular sorpresa.

