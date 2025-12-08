Gritos, amenazas y una sanción: así estalló la guerra entre El Patrón y Eleazar en ‘La Granja VIP’

La paz dentro de La Granja VIP se quebró abruptamente el domingo, cuando una discusión entre Alberto ‘El Patrón’ del Río y Eleazar Gómez escaló a niveles preocupantes, culminando en una sanción directa para el luchador y dejando al descubierto la frágil convivencia en el reality.

El incidente, que ocurrió durante la comida, tuvo su origen en comentarios constantes y burlas de Eleazar Gómez hacia el estilo de trabajo de Alberto del Río. La provocación, que incluía la frase característica “hay que hacerlo bien”, encendió los ánimos y derivó en un cruce verbal cada vez más intenso, con insultos y desafíos que llevaron a ambos concursantes a ponerse frente a frente ante la mirada del resto de sus compañeros.

“No te tengo miedo”, afirmó el actor, pidiendo a su rival que no lo tocara. Por su parte, Del Río respondió con frías intimidaciones: “Hazlo, hazlo… Y así cada vez que empieces te voy a chngr. Vives con miedo, naciste con miedo”. La intervención de “La Bea” fue crucial para evitar que la tensión verbal desbordara en ese momento en algo mayor.

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. La producción del programa revisó el metraje del altercado “cuadro por cuadro”, un análisis minucioso que, según anunció el conductor Adal Ramones durante la Gala de Eliminación, confirmó un contacto físico de Alberto del Río hacia Eleazar Gómez.

¿Qué pasó?

Esta evidencia fue suficiente para activar el reglamento interno. El conductor recalcó que, siguiendo los protocolos establecidos y en línea con decisiones anteriores, la sanción por contacto físico es clara: nominación directa. Por ello, ‘El Patrón’ queda automáticamente nominado para la novena semana, poniendo su permanencia en el programa en manos del voto del público.

En contraste, Eleazar Gómez solo recibió una llamada de atención verbal, ya que la investigación no halló pruebas de que él hubiera incurrido en contacto físico durante la confrontación.

La decisión subraya el estricto marco disciplinario de La Granja VIP y deja a Alberto del Río en una posición de máxima vulnerabilidad, recordando a participantes y audiencia que, más allá de las provocaciones y los debates acalorados, las acciones con agresión física tienen consecuencias inmediatas y severas dentro de la granja.

