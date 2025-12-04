Alfredo Adame se lanza contra Kim Shantal en la gala de nominación de “La Granja VIP”

Un nuevo encontronazo tuvo lugar en “La Granja VIP“, en esta ocasión protagonizado por la influencer Kim Shantal y el actor Alfredo Adame durante la octava Asamblea de Nominaciones que se llevó a cabo la noche del pasado 3 de diciembre.

El tenso momento inició luego de que la creadora de contenido en redes sociales señalara de forma directa al conductor, llamándolo una decepción “como persona y como jugador“, pues su actitud durante el show ha evidenciado actitudes con las que no simpatiza.

Sin embargo, el roce de opiniones se agravó cuando, en un intento de afectar el juego del otro, se nominaron mutuamente.

“No creo que una ignorante como tú ni en cinco vidas naturales llegue a tener el uno por ciento de lo que soy y represento“, expresó Alfredo Adame cuando llegó su turno de externar las razones detrás de su decisión.

En respuesta, Kim Shantal criticó el desempeño de su compañero en las pruebas de habilidad y aseguró que el único motivo detrás de su permanencia en “La Granja VIP” es su elevado número de seguidores en redes sociales.

Este mensaje no hizo más que desatar la ira del denominado ‘Golden Boy’, quien le lanzó un ataque directo: “Convivir con una mitómana, mentirosa y chismosa como tú me resulta sumamente desagradable. Sobre todo cuando a falta de inteligencia, de recursos… es desagradable y a final de cuentas terminas usando el mismo juego sucio, mañoso, tramposo, insano y malintencionado”, señaló.

Shantal finalizó su interacción diciendo: “No tengo nada que decirle, sigo pensando lo mismo. A mí tampoco me parece buen jugador, ni estratega, la semana pasada le dimos una cátedra de cómo hacer una buena estrategia“.

Seguir leyendo:

• La Bea y Alfredo Adame vivieron un fuerte encontronazo en ‘La Granja VIP’

• Alfredo Adame arremete contra Lola Cortés en La Granja VIP: “Ridícula, ignorante y lamebotas”

• Sergio Mayer Mori se enfrenta a Alfredo Adame en ‘La Granja VIP’