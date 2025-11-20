Sergio Mayer Mori se enfrenta a Alfredo Adame en ‘La Granja VIP’

La convivencia entre Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori llegan a su punto más difícil. En el día de la nominación, el joven usó todos los argumentos que pudo para decirle sus “cuantas verdades” al actor.

Durante una reciente emisión del programa, Sergio Mayer no se quedó callado y explicó de manera contundente las razones por las que nominaba al actor Alfredo Adame. Lejos de ser una queja superficial, Mayer detalló un patrón de comportamiento que, según él, incluye cinismo, mentiras y una serie de faltas de respeto.

Explicó que Adame ha ofendido no solo a él, sino a varios de sus compañeros, menospreciando la inteligencia de todos dentro de la granja y del público televisivo.

Por otro lado, uno de los puntos que más incomodan al joven son los comentarios y ofensas que Adame ha dirigido contra las mujeres participantes del reality. Mayer lo señaló como grave.

Quizás la acusación más fuerte fue la de hostigamiento y comentarios negativos sobre la orientación sexual de otros concursantes, en particular hacia Teo.

Mayer describió estas actitudes como “abuso verbal” y “acoso”, destacando que van en contra de los valores y cláusulas establecidas en el contrato del programa. “Todo por su orientación sexual”, explicó, subrayando la gravedad del asunto.

Mayer Mori le pide a Adame que busque ayuda

La nominación no fue solo un acto de venganza o estrategia. Sergio Mayer concluyó su intervención con una petición inusual en este tipo de competencias: que Alfredo Adame busque “ayuda profesional”. Bajo su perspectiva, el actor necesita el apoyo de un especialista para manejar sus comportamientos dentro de la granja.

Frente a estas críticas, Alfredo Adame optó por una serenidad que contrastó con las tajantes declaraciones de su compañero. Lo escuchó con calma y, en lugar de responder con un contraataque similar, se limitó a una frase enigmatica y desafiante: “Soy como los caballos y huelo el miedo, y tú me tienes miedo”.

Lo que es claro es que la convivencia en ‘La Granja VIP’ dejó al descubierto fricciones profundas que van más allá del juego televisivo, tocando temas sensibles como el respeto, la igualdad y la no discriminación.

