Sergio Mayer Mori le pide perdón a la mamá de su hija Mila en plena gala de “La Granja VIP”

En medio del revuelo que generó la noticia de su tercer triunfo en la prueba de capataz de “La Granja VIP”, el cantante Sergio Mayer Mori protagonizó un emotivo momento en la habitación del líder al enviar un mensaje a Natália Subtil, mamá de su hija Mila.

De forma inesperada, el hijo de Bárbara Mori extendió una bandera blanca a la modelo brasileña para poner un alto a su batalla mediática. Y es que durante varios minutos abrió su corazón frente a las cámaras para pedirle perdón en caso de haber hecho mención de su situación familiar durante su paso por el reality.

“Natália, te hablo a ti directamente, perdón que en la situación en la que estoy, a lo mejor, he tenido que mencionar tu nombre, lo último que quiero es exponerte“, expresó Sergio Mayer Mori.

Asimismo, dirigió la atención del 24/7 a su ex pareja y en su labor de crianza: “Quiero aprovechar este momento para darte las gracias por la persona en la que Mila se ha convertido en y en el proceso en el que está Mila de convertirse en la persona que es, mucho de eso te lo debo a ti, así que gracias“, se le escucha decir.

Además de dirigirse a Natália Subtil, Sergio Mayer Mori envió un mensaje a su hija Mila, dejando entrever que durante el encierro es su mayor motivación.

“No hay palabras para describir el amor que siento por ti y la gratitud, lo hermoso que siento en mi corazón de que estés en mi vida. De verdad, gracias a ti he querido ser mejor papá de lo que nunca me podré imaginar, así que te amo mi amorcito, muchas gracias. Te extraño con todo mi corazón“, reiteró.

Ferka critica a Sergio Mayer Mori tras su mensaje a Natália Subtil

No pasó mucho tiempo antes de que las declaraciones del joven se viralizaran en redes sociales y generaran una ola de opiniones divididas entre los internautas. Especialmente luego de que una de las panelistas del reality, Ferka, reveló cuál fue la reacción de la brasileña ante lo dicho por el famoso.

“La mamá de su hija no le cree absolutamente nada porque esto de las disculpas ya ha pasado varias veces entonces que siempre las dice“, dijo la estrella de reality en plena gala y ante la mirada atenta de Adal Ramones.

“De viva voz me lo dijo, que han sido varias veces éste tipo de disculpas, que cuando ha estado también internado, aislado en otras circunstancias y que siempre le pasa el bajón y después“, sentenció.

