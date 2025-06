Sergio Mayer Mori exhibe con pruebas que Natália Subtil no lo deja ver a su hija

El cantante Sergio Mayer Mori, quien es hijo de Sergio Mayer y de Bárbara Mori, compartió por medio de sus redes sociales detalles de lo que fue su más reciente Día del Padre, en donde no pudo ver a Mila, la hija que tuvo con la modelo brasileña Natália Subtil.

Por medio de una serie de publicaciones que realizó en Instagram Stories, Mayer Mori exhibió que la madre de su pequeña hija no le contestó ninguno de los mensajes que le envió, lo que lo privó de pasar el domingo con su única hija.

“¿Quieren hablar de algo? Hablemos de esto. Ni siquiera para el Día del Padre. Creo que es momento que vean realmente qué tipo de ‘madre’ es esta mujer”, escribió molesto Mayer Mori en compañía de un pantallazo de una conversación de WhatsApp.

En los mensajes, en los que no obtuvo respuesta por parte de Natália, el intérprete le pidió que le permitiera hablar con Mila por el Día del Padre.

“Hoy es el Día del Padre y me gustaría por lo menos hablar con ella. Me parece fuertísimo que estés haciendo todo esto, la verdad. ¿Cómo puedes atreverte a poner una distancia a propósito entre Mila y yo. El día de mañana te vas a resentir mucho si sigues haciendo estas cosas”, escribió el joven en sus mensajes en los que solo apareció una palomita, lo que parecería indicar que Natália lo tiene bloqueado.

Sergio Mayer Mori exhibió conversaciones con Natália (Sergio Mayer Mori/Instagram) Crédito: Sergio Mayer Mori/Instagram | Cortesía

Tras su primera publicación, Sergio Mayer Mori compartió una segunda en la que aseguró que lleva 10 años cayendo y soportando abusos por parte de la madre de su hija, quien, asegura, no ha hecho más que alejarlo de Mila.

“El comportamiento abusivo de esta señora ya empieza a permear en Mila y en su relación conmigo. Una relación hermosa y llena de amor, que está siendo limitada a propósito por un persona sin habilidad para dimensional la extensión de los daños que pueden causar sus malas intenciones”, se lee en un fragmento de su texto.

A continuación detalló que todo lo que está pasando con Natália, a quien no considera como una expareja, se debe al rencor que le tiene.

“Natalia, entiende ya que Mila no tiene la culpa de que seas una persona llena de rencor y enojo. Mila tiene derecho a ver y estar con su papá. Es una lástima que tú solita has empujado esta situación a un límite que ya no te va a favorecer, porque ya no me voy a quedar callado, menos si estás poniendo tus malas intenciones por encima de los derechos y las prioridades de Mila”, continuó.

Sergio Mayer Mori cuenta su versión (Sergio Mayer Mori/Instagram) Crédito: Sergio Mayer Mori/Instagram | Cortesía

Hay que recordar que la relación entre ambos nunca ha sido buena, pero de unos meses a la fecha se ha complicado todavía más, donde cada uno tiene su propia versión de la historia, tal y como ella contó la suya hace unas semanas.

“Soy la única proveedora de mi hija de 8 años: un niña saludable, dulce e inteligente, quien cuenta con todo lo necesario para su desarrollo pleno —desde alimentación, ropa, atención médica hasta viajes, recreación, apoyo piscológico y formación educativa. Sus abuelos paternos, a quienes agradezco profundamente, contribuyen con su escolaridad y actividades extracurriculares, como clases de actuación”, aseveró en un comunicado que publicó y luego eliminó.

