Sergio Mayer responde luego de que acusaran a su hijo de dejar sola a Mila en casa

El actor Sergio Mayer, quien acaba de abandonar ‘La Isla: Desafío Extremo’, se sinceró con la prensa sobre los señalamientos que hizo Natália Subtil, la mamá de Mila, en contra de Sergio Mayer Mori, a quien acusó de dejar sin supervisión a la hija que tuvieron en común.

“Mila se quedó con él. La dejé en la casa de la abuela, pero de repente un día estaba en la casa de su papá y un día antes de regresar él salió por un rato y mi hija se quedó sola en la casa. Yo me di cuenta de esto hablando con ella por videollamada (…) entonces lloraba y me decía que estaba bien y cuando le pregunté si estaba sola, ya me contestó que sí”, reveló Natália.

El también político se pronunció sobre este tema, luego de que la modelo brasileña exhibiera el actuar de su hijo, a quien señaló de no hacerse cargo de la pequeñita cuando a ella tuvo que viajar de emergencia a Brasil por la muerte de su hermano.

“No tengo idea, no sé, no los he escuchado y ese es tema entre ellos. Yo no sé si la dejó o no la dejó. Yo tengo buena relación con ella, y lo que ella y el papá de su hija, que es mi hijo, tengan, ellos que lo arreglen, yo no me meto”, aseguró Sergio Mayer.

El exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ compartió, además, que su rol en la vida de Mila lo tiene más que claro y es el de consentirla, mientras que el cuidado de la mano corre a cargo de su hija y su expareja.

“Nosotros somos los abuelos, yo no tengo que cuidarla, yo la consiento. Sus papás son los que la tienen que cuidar, yo solamente la consiento y la disfruto. Mi responsabilidad, mi compromiso no es cuidarla, sino de estar pendiente de ella, amarla y quererla”, continuó.

La conversación con Sergio Mayer concluyó cuando este le aseguró a la prensa que Natália es libre de hablar lo que quiera y que sus problemas que tengan que los arreglen entre ellos, pero sin afectar a su pequeña hija.

“Natalia va a hablar de lo que ella quiera hablar, ella es libre de hacerlo y tiene todo su derecho. Mi hijo siempre ha sido muy cuidadoso, muy reservado en ese aspecto, y yo espero que lleguen a acuerdos, pero a mí, se los dije a los dos, no me interesa, a mí la que me interesa es mi nieta, es la parte más importante y yo estoy al pendiente de ella y punto”, concluyó.

Seguir leyendo:

Aseguran que J Lo nunca fue fan de la mansión que compró con Ben Affleck

Así es el lugar donde el hijo de Carlos Calderón celebró su cumpleaños

María Celeste Arrarás muestra su lujoso hotel en Ciudad del Cabo, Sudáfrica

LeBron James quiere comprar lujosa mansión en la Riviera Francesa