Natália Subtil se lanza contra Sergio Mayer Mori tras acusarla de no dejarle ver a Mila

La modelo brasileña Natália Subtil, quien es mamá de la pequeña Mila, lanzó un comunicado este miércoles, luego de los señalamientos que hizo Sergio Mayer Mori durante una reciente entrevista, en donde aseguró que ella no le permite ver a su hija, quien próximamente cumplirá 9 años.

“Le escribo, le marco, le llamo por Face Time, hago todo lo que puedo y no me contesta y luego llego aquí y me dicen: ‘Oye, dice que no la ves, que no la buscas’. Es loquísimo, pero ahí estamos. Yo sigo intentando mantenerme al margen y tener mi vida privada que siga siendo privada y tampoco ya callarme tanto porque siento que el que calla otorga y llevo 10 años quedan como el hijo de pu… cuando estamos completamente en una situación muy diferente”, respondió el hijo de Sergio Mayer y de Bárbara Mori durante un evento al que acudió.

Sus afirmaciones no pasaron desapercibidas para Natália Subtil, quien por medio de un extenso comunicado le respondió y externó su molestia por la forma en que se refirió a ella frente a las cámaras, al asegurar que nunca fueron pareja.

“Como mujer, madre soltera y extranjera, considero inaceptable el uso de expresiones machistas, ignorantes y denigrantes hacia mi persona. Ninguna mujer merece ser tratada con semejante nivel de violencia verbal y simbólica, y mucho menos cuando se está cumpliendo con responsabilidad y amor un rol tan significativo como el de madre”, se lee al inicio de su comunicado.

A continuación realizó algunas aseveraciones sobre otros de los comentarios hechos por Mayer Mori, al asegurar que ella es la única proveedora económica de la hija que comparten.

“Soy la única proveedora de mi hija de 8 años: un niña saludable, dulce e inteligente, quien cuenta con todo lo necesario para su desarrollo pleno —desde alimentación, ropa, atención médica hasta viajes, recreación, apoyo piscológico y formación educativa. Sus abuelos paternos, a quienes agradezco profundamente, contribuyen con su escolaridad y actividades extracurriculares, como clases de actuación”, aseveró.

A continuación detalló que Mayer Mori no le pasa pensión y calificó como falsas las afirmaciones que hizo y en las que aseguró que no le permite ver a Mila.

“Quiero dejar claro que no recibo pensión alimenticia, ni ningún tipo de apoyo económico mensual por parte del padre, ni de ningún miembro de su familia. (…) Jamás se ha negado el acceso a mi hija por parte de sus abuelos, ni tampoco al padre (…) Lamentablemente, el señor ha insistido en difundir la falsa versión de que le prohibo el contacto con su hija”, detalló.

Al final de su comunicado Natália dejó en claro que no hablará más al respecto y que su postura sobre este tema es la que se plasmó en su comunicado, en donde llamó al padre de su hija a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.

“Cabe recordar que los derechos vienen acompañados de obligaciones. No se puede exigir cercanía o reconocimiento sin haber construido, previamente, una presencia constante y responsable”, concluyó.

