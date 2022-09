Natalia Subtil dice que Sergio Mayer le ofreció ser diputada en México: “Me quería poner a trabajar en la política”

La acalorada serie de declaraciones entre el actor Sergio Mayer y la madre de su nieta, Natalia Subtil, parecen no tener fin, y en esta ocasión fue la modelo quien alzó la voz en contra del ex Garibaldi, quien le habría propuesto incursionar en la política de México.

Así lo reveló Natalia Subtil durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para ‘El Minuto Que Cambió Mi Destino’, donde recordó cómo inició su relación con Sergio Mayer Mori y algunos detalles de lo que sucedió tras el nacimiento de su hija, episodios entre los que se encuentran las propuestas que recibió por parte de Sergio Mayer Bretón para trabajar con él dentro de la política donde él se desenvolvía.

“Me quería poner a trabajar en la política, (dijo): ‘tú te llevas muy bien con las mujeres y con los niños, ¿No quieres ser diputada?‘”, recordó.

La modelo originaria de Río de Janeiro, Brasil, declinó la propuesta del empresario debido a su nacionalidad.

“Primero no soy ni mexicana no puedo trabajar en la política de un país donde no nací. No sé si nacionalizándome se puede, yo creo que no, pero es tanto o te ayudo o estamos en guerra. Eso también me parece muy feo”, respondió.

Asimismo, confesó que declinó la propuesta porque es un cargo que no conoce y comprende grandes responsabilidades para las que no está preparada, aunque le aseguraron que podría dejarle grandes ingresos económicos.

“No, yo no puedo estar en donde no sé qué hacer. Creo que hay muchas personas que están en un lugar donde no saben lo que están haciendo por dinero o por lo que sea, pero yo nunca aceptaría algo de tanta responsabilidad, además me quieres poner con niños y con mujeres que obviamente van a estar sufriendo sus necesidades ¿Qué tengo que hacer? No puedo entrar en un cargo que no me puedo hacer responsable de eso, jamás. No por dinero porque eso me dejaron muy claro: ‘vas a ganar muy bien’, ok, puedo ganar muy bien, pero estar en la política es ayudar al país”, añadió.

Natalia Subtil reiteró que lo único que busca con sus declaraciones es que su hija pueda recibir lo que Sergio Mayer Mori está obligado a dar como padre, por lo que está consciente de que cuando alguien externo se mete para defender a alguien que no está bien, es demasiado raro.

“Si algo llega a pasar es que se movieron muchas piezas. Sabemos que las cosas pueden llegar a ese nivel, pero es mi hija y (Sergio Mayer Breton) ningún derecho tiene”, puntualizó.

