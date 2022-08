Sergio Mayer podría demandar a Natalia Subtil por abuso de confianza: “Le presté mi camioneta”

La guerra de declaraciones entre el actor Sergio Mayer y la madre de su nieta, Natalia Subtil, parecen no tener fin, situación que incluso podría terminar en los tribunales por un supuesto abuso de confianza que habría cometido ella.

Y es que, luego de que la modelo brasileña asegurara que interpuso una demanda para exigir a Sergio Mayer Mori una pensión alimenticia para su hija, ahora es el político mexicano quien aseguró que siempre le ha ofrecido su ayuda, pero ella está utilizando los medios de comunicación para solucionar sus problemas y los está chantajeando.

“Si tiene algún problema… ¿No crees que lo correcto es hacerlo ante los tribunales? ¿Por qué en los medios? ¿Por qué a través de las redes? Eso se llama chantaje ¿Por qué no va y presenta un documento? Ella ya dijo y declaró que ya le presentamos un documento nosotros y que ella no lo quiso firmar”, explicó durante una entrevista con el programa ‘Hoy’.

No obstante, dichas diferencias podrían llegar hasta los tribunales, al menos así lo dejó ver el ex Garibaldi al recordar que la modelo cometió un delito al sostener una relación con Sergio Mayer Mori cuando él era menor de edad.

“Eso es estupro, definitivamente. Era menor de edad cuando se conocieron, ella estaba casada y es un tema que ahí se ha quedado encimita, pero tengamos la conciencia de lo que pasó. Y con todo y todo, mi hijo, de verdad, está bien comprometido y a eso regresó, a arreglar los temas legales y a que se ponga ante un juez qué le corresponde a él con su hija”, señaló Mayer.

Pero eso no es el único motivo por el que Natalia Subtil podría ser demandada, pues al parecer también se quedó con una camioneta que le prestó el exdiputado para poder transportar a la pequeña Mila.

“Le presté mi camioneta para que lleve a la niña a la escuela porque decía que no la llevaba porque no tenía coche, le presté mi camioneta y ahí la tiene y no me la quiere regresar, eso se llama abuso de confianza. Yo podría ir a hacer la denuncia por abuso de confianza para que me regrese la camioneta”, explicó.

Sergio Mayer fue puntual al asegurar que Natalia Subtil se negó a devolver dicho vehículo y hasta les puso una condición.

“Que no, que no me la va a regresar, que si quiero la camioneta le tengo que dar una yo o mi hijo, dije: ¡Ah, caray!”.

