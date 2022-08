Sergio Mayer reacciona a demanda de Natalia Subtil contra su hijo: “No es mi nuera, no es mi hija, no es mi nada”

Tras la demanda que interpuso Natalia Subtil a Sergio Mayer Mori por la manutención de la hija que tienen en común, ahora es el ex Garibaldi, Sergio Mayer, quien respondió de manera contundente asegurando que está al pendiente de su nieta, pero no tiene responsabilidad alguna con la madre de la pequeña.

En entrevista con diversos medios de comunicación, uno de ellos el programa ‘Ventaneando’, el actor y cantante entró una vez más en la polémica por las recientes declaraciones de Natalia Subitl, madre de su nieta, quien afirmó que esperaba recibir el apoyo de Sergio Mayer ya que siempre se ha jactado de luchar por los derechos de las mujeres y los niños, pero en su propia casa no resuelve nada.

Ante ello, Mayer Bretón respondió de manera contundente dejando claro que es un asunto que se debe solucionar en privado y no ante las cámaras, tal como pretende hacer la madre de su nieta Mila.

“Está por demás que les diga que (a Subtil) le encanta la parte mediática y, bueno, creo que es algo que tienen que arreglar ellos“, comentó.

Asismismo, reiteró que siempre ha estado al pendiente de la niña de 5 años al igual que su hijo, quien llegará a México en los próximos días para encargarse del asunto.

“Mi hijo ya viene de Barcelona, ha estado al pendiente y todo. Él va a arreglar las cosas como debe ser, no en los medios”.

Pero fue directo al decir que seguirá apoyando a su nieta y en caso de que su hijo no responda como debe ser tendrá que asumir las consecuencias; sin embargo, no piensa ver por Natalia Subtil pues no tiene parentesco alguno con ella.

“Es la madre de mi nieta, no es mi nuera, no es mi hija, no es mi nada, es la madre de mi nieta y yo veo por mi nieta. Si ella está esperando que mi hijo o que yo veamos por ella, pues está equivocada, es una mujer de 30 y tantos años que tiene que ver por su vida y ella tiene que sacar adelante su vida y sacar adelante a su hija también de la misma forma que lo hace mi hijo”, añadió.

Finalmente envió un mensaje a la actriz originaria de Rio de Janeiro, Brasil, en el que de paso ventiló la ayuda que le habrían dado y que ella desaprovechó.

“Que sea feliz, que encuentre una pareja y que siga su vida, que siga adelante. Ustedes se van a enterar del trabajo que se le ofreció para que tuviera un ingreso y le fuera bien y no cumplió”, explicó.

