Sergio Mayer podría ir a prisión en Estados Unidos por agredir a Javier Ceirani

El pasado viernes Sergio Mayer protagonizó un enfrentamiento con el periodista Javier Ceriani durante la alfombra roja de la Expo Compositores realizada en Los Ángeles, California. En el altercado que fue grabado por diversos medios de comunicación en el que se ve la desafortunada reacción que tuvo el también cantante y su esposa, la actriz Issabela Camil, el conductor de Chisme No Like acudió ante las autoridades estadounidenses para denunciar lo ocurrido y solicitar un arresto ciudadano.

Luego de realizar la denuncia, este lunes se confirmó durante la emisión de Chisme No Like que Sergio Mayer tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos e incluso podría ir a prisión.

Así lo confirmó el abogado Andrés Bustamante, quien explicó que de acuerdo con el Código 242, las leyes que rompió Sergio Mayer en el estado de California son por agresión o lesiones personales debido a que tocó de manera amenazante u ofensiva al comunicador dejando clara una intensión intimidatoria.

Y aunque Sergo Mayer aseguró que no había tenido ningún problema y que regresaría a México feliz de la vida y muy tranquilo junto a su esposa, lo cierto es que se tendrá que presentar ante las autoridades de Estados Unidos el próximo mes de marzo.

“El Departamento de Alguaciles del Condado de Los Ángeles ha entablado cargos en contra de Sergio Mayer y tiene un citatorio en marzo del año próximo”.

Según lo explicó el abogado, Sergio Mayer recibió un arresto ciudadano y aún están por verse las consecuencias que tendrá que afrontar una vez que se reúnan ambas partes con el juez; sin embargo, en caso de quedar demostrado que infringió las leyes estadounidenses podría ir a prisión.

“La penalización o los castigos a raíz de ser encontrado culpable, amerita una sentencia de hasta 6 meses de cárcel o una multa de $2 mil dólares“, añadió en especialista en leyes.

Asimismo, destacó que también podría existir la condición de que participe en un programa de agresores, cumplir con servicio comunitario, o bien, quedaría bajo advertencia para no volver a violar la ley en un periodo de tiempo que la ley estipule. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like (@chismenolike.tv.us)

