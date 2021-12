Issabela Camil asegura que está feliz pese a ser mencionada en el libro “Emma y las otras señoras del narco”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El reciente lanzamiento del libro “Emma y las otras señoras del narco” escrito por la periodista Anabel Hernández ha destapado una larga lista de celebridades mexicanas que habrían tenido relación con líderes del narcotráfico, entre ellas se encuentra la actriz Isabella Camil, quien supuestamente fue amiga de la esposa del capo Édgar Valdez Villarreal conocido como “La Barbie”.

Ante el escándalo generado debido a las fuertes acusaciones, la actriz se mostró tranquila durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde aseguró que no ha tenido oportunidad de leer la publicación, por lo que no tiene nada que esconder ya que siempre se ha manejado con la verdad.

“No he leído el libro, no sé exactamente qué es lo que se dice. Yo estoy tranquila, cuando uno es dueño de la verdad, yo camino feliz y tranquila”.

Además, reiteró que no tiene miedo y no es la primera vez que escriben algo de ella, por lo que la tiene sin cuidado si la periodista Anabel Hernández quiere exponer algo sobre su vida, pues está segura de que no podrán encontrar pruebas en su contra.

“No tengo nada que esconder ni tener miedo, no va a salir nada, aunque le rasquen y hagan y quieran voltear al mundo boca abajo”, añadió.

En cuanto al escándalo que protagonizaron durante la Expo Compositores realizada en Los Ángeles, California, cuando el periodista Javier Ceriani fue agredido física y verbalmente por el actor Sergio Mayer, y en donde Camil intervino para defender a su esposo, destacó que se trató de un momento muy desafortunado y arremetió nuevamente contra el conductor de Chisme No Like.

“Gente así que tiene un micrófono y que su trabajo lo hace de una manera muy mezquina, muy chafa la verdad tratando de cubrir una información de una manera que no es el vehículo”, dijo ante la cámara de Berenice Ortiz.

Además, aseguró que se trató de acoso y ellos estaban en todo su derecho de negarse a responder.

“Esta persona lleva mucho tiempo agrediendo y sobre todo mintiendo. A él (Javier Ceriani) no le quisimos contestar porque es una persona no grata, no quisimos darle el tiempo, punto”. Issabela Camil

Además, aseguró que nunca fue su intención llamar “basura” al periodista, y que fue él quien se adjudicó el calificativo.

“Mi respuesta que, sí lo digo, dije basura, que abarca muchas cosas, abarcaba la situación que se estaba viviendo. Me refería a su trabajo. Si él se lo puso y eso lo define a él…”, puntualizó.

También te pude interesar:

–Sergo Mayer habla del altercado con Javier Ceriani y asegura estar “tranquilo y feliz de la vida”

–Javier Ceriani acusa a Sergio Mayer de agredirlo y ya prepara demanda

–Issabela Camil defiende a Jaime Camil de las críticas por interpretar a Vicente Fernández:”Se lo merece”