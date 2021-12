Anabel Hernández sostiene lo dicho sobre Galilea Montijo y sus vínculos con el narcotráfico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El libro de Anabel Hernández “Emma y las otras señoras del Narco” no cesa de generar polémica, y es que en esta ocasión la periodista mexicana señaló en dicha publicación que entre las involucradas se encontraría la conductora del programa “Hoy”, Galilea Montijo, quien en dicho libro ha sido mencionada donde aborda una gama de mujeres involucradas en distintos niveles del mundo criminal.

Ante esto, la también modelo y actriz no se quedó callada y asegura que ha sido difamada por dicha información, así lo reveló en sus redes sociales, situación que Anabel terminó por darle el tiro de gracia pues sostuvo cada detalle que se revela en esta publicación.

Y es que cabe recordar que mucho se ha hablado del cártel de los Beltrán Leyva, y es que a pesar de la muerte de Arturo, alias al “Barbas”, mucho se ha hablado tanto de su vida como de su muerte después de que fuera abatido por la Marina en 2009, entre ellos, el supuesto romance que sostuvo con la tapatía.

Esta situación detonó las declaraciones de Anabel sobre esta situación para Infobae, a quienes declaró que el papel de Galilea en este proyecto de investigación no fue la médula de todo, pues no fue el personaje principal de la historia, a pesar de ello, tanto ella como su compatriota Ninel Conde, Lucha Villa, Issabela Camil, así como la venezolana, Alicia Machado fueron mencionadas.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma. Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”.

Y es que todo parece indicar que Montijo no ha leído este controversial libro, por lo que ante los medios de comunicación advirtió que iría ante las autoridades para denunciar dichas difamaciones según ella, y reiteró que se tratan tan solo de rumores, lo que ella asegura que afectará su imagen, así como su familia y su relación con Televisa.

“Sería injusto decir que en lo que yo menciono a Galilea Montijo es un hecho aislado o que Galilea Montijo es una protagonista o la principal protagonista del libro, no lo es, pero es un personaje que se cruza en estas páginas. Lo que digo de ella lo sostengo, tendría que leerse el libro para entenderse y tengo testigos directos de los hechos. No tengo testigos de oídas, no tengo testigos de que alguien le dijo que le dijo, era una persona que estuvo directamente”, apuntó Hernández.

