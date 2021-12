Sergo Mayer habla del altercado con Javier Ceriani y asegura estar “tranquilo y feliz de la vida”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras los rumores en los que se aseguraba Sergio Mayer sería arrestado en Estados Unidos por agredir a Javier Ceriani, el ex Garibaldi rompió el silencio sobre el escándalo que protagonizó este fin de semana para asegurar que él está muy tranquilo y feliz de la vida.

La polémica inició el pasado viernes durante la Expo Compositores realizada en Los Ángeles, California, cuando el periodista Javier Ceriani fue agredido física y verbalmente por el actor Sergio Mayer, todo esto mientras lo cuestionaba sobre la supuesta amistad que sostuvo en el pasado con el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, tal como lo destapó la periodista Anabel Hernández en su libro “Emma y las otras señoras del narco”.

Tras el altercado que fue grabado por diversos medios de comunicación en el que se ve la desafortunada reacción que tuvo el también cantante y su esposa, la actriz Issabela Camil, el conductor de Chisme No Like aseguró que denunciaría ante las autoridades estadounidenses al exdiputado mexicano por perturbar el orden en un país ajeno.

Sin embargo, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram Sergio Mayer dijo estar tranquilo pese a las acusaciones.

“Son aquí en Los Ángeles, California las 7:25 de la mañana, ya me voy para el aeropuerto. Tranquilo después del evento de ayer. Para los que me han preguntado que si me van a detener o que me detuvieron, no sé por qué han dicho todo eso“, explicó en el video de poco menos de un minuto que fue retomado por el perfil social del programa Chisme No Like.

Además, aseguró que está muy feliz y pidió no creer en los rumores que surgen en torno a él.

“Aquí andamos, como siempre feliz de la vida, la verdad nos asiste y encantados nuevamente de saludarlos, así que no se crean todas las cosas que se dice y que circulan por ahí“, agregó mientras se sube a un vehículo.

Aunque Sergio Mayer reiteró que no tenía ningún problema con las autoridades, Javier Ceriani expuso la respuesta que le dio la policía, en donde le explicaron que el político mexicano podría sancionado con un arresto.

