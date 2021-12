Sergio Mayer niega relación con el narcotraficante conocido como “La Barbie”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sergio Mayer de nuevo está metido en un escándalo, ya que ahora salió embarrado en el libro “Emma y las Otras Señoras del Narco”, escrito por Anabel Hernández, y en donde se relata que el ex Garibaldi tenía una estrecha relación con Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.

El exdiputado habló sobre el tema con el programa de TV Azteca ‘Venga la Alegría’, en donde dijo que sólo están poniendo en riesgo su seguridad y la de su esposa Issabela Camil, a quien también mencionan en el polémico texto.

“Pones nuevamente en riesgo mi seguridad y la de mi familia, porque eso no es nada grato, pero es lo mismo que dijo hace 17 años, afronté la situación, demostré que no tenía ninguna averiguación y que yo no tenía nada que ver”, señaló.

Y es que en el libro, la periodista y escritora asegura que Mayer asistía a fiestas privadas de “La Barbie” y que su esposa Issabela era cercana a la pareja del narco, Priscila, y también salían juntas.

“Donde supuestamente las cosas que me unen con esta persona, son las fiestas, el dinero y las mujeres. Ustedes tienen 37 años de conocerme, yo no sé ustedes si alguna vez ustedes me han visto en una fiesta borracho, tomando o que me hayan visto con mujeres”, dijo en la emisión matutina.

Además, aseguró que no tiene por qué dar explicaciones, pues no ha cometido ningún delito.

“Mientras yo no viole la ley, no haga nada ilegal y no afecte a ningún tercero, yo no tengo que dar ninguna explicación, mientras no sea requerido por la autoridad. A mí nunca me ha requerido, lo que han dicho esos testigos no tiene ningún sustento legal“, agregó.

