Así inició la historia de amor entre Sergio Mayer y Bárbara Mori

Mucho se ha hablado sobre la relación que Sergio Mayer y Bárbara Mori mantuvieron hace ya más de dos décadas y la causa de su separación; sin embargo, poco se ha dicho con respecto al inicio de su historia de amor. ¿Cómo se dio la chispa entre ambos? Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

De acuerdo a las declaraciones del actor, ella y su ahora ex pareja se conocieron cuando tenía 17 años y ella buscaba incursionar en el mundo del entretenimiento. El famoso habría prometido ayudarla con su carrera como modelo, así que se convirtió en su representante.

Fue gracias a sus contactos en Televisa, que la uruguaya logró formar parte del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), para solo meses más tarde dar inicio a su participación en diversos proyectos de la televisión.

“Estaba muy chiquita, tenía 17 cuando la conocí y yo tenía 28 o 29 años; se me hizo una niña divina, me impactó su seguridad y su forma de ser. Era una chica muy solitaria porque vivía con su hermana, un año mayor que ella. Trabajaban para pagar sus gastos”, declaró Sergio Mayer

Por su parte, la protagonista de Rubí se ha sincerado sobre su matrimonio con el famoso y destacó que tras dos años de casados y un hijo, se dio cuenta que estaba con el actor solo por agradecimiento y no por amor.

“Cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví, la separación de sus papás, y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz, y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien”, contó en entrevista. View this post on Instagram A post shared by Barbara Mori (@delamori)

A pesar del reto que supuso empezar una nueva vida por su cuenta, Bárbara Mori indicó que fue una de las mejores decisiones de su vida: “Cuando me separo, con todo este miedo de decir cómo voy a enfrentar la vida, pues a ver cómo le hago, ya agarré a mi hijo de la mano y me salí de esa casa y me fui y empecé una nueva vida y se me empezaron a abrir las puertas“, puntualizó.

