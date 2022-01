Sergio Mayer envía mensaje a la defensa de Héctor Parra y reitera que existen evidencias en contra del actor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A seis meses de la denuncia que interpuso Héctor Parra en contra de Sergio Mayer por presuntamente haber cometido el delito de tráfico de influencias, el ex Garibaldi aseguró que hasta el momento no ha sido requerido por las autoridades, por lo que le envió un mensaje a Daniela Parra y los abogados de su padre.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, el esposo de Issabela Camil negó que haya solicitado un amparo por la denuncia que interpuso en su contra Héctor Parra, y en medio del sarcasmo aclaró que estuvo en el Ministerio Público únicamente para solicitar información de la carpeta de investigación.

“No, nunca pedí un amparo, ¿alguno de ustedes sabe que yo pedí un amparo?, ¿y saben que se negó?, No sé de qué estás hablando. Yo pedí, solicité información a la carpeta, nunca pedí un amparo, jamás me he amparado“, dijo.

Y reiteró que hasta el momento no ha sido notificado de dicha denuncia y aunque ya está enterado de qué se trata, por ahora siguen las investigaciones.

“Hasta ahorita no he sido requerido, tuve acceso a la carpeta, me dijeron de qué se trataba. Tuve acceso con el MP que está llevando la carpeta en la Fiscalía y nunca he sido mencionado. Ellos han estado haciendo la investigación para ver si no tengo que comparecer y no he tenido acto de molesta, lo cual quiere decir que no ha procedido“, explicó.

Y luego de que el abogado José Luis Guerrero iniciara una nueva denuncia en contra de Alexa Parra por haber incurrido en falsedad de declaraciones, Sergio Mayer envió una recomendación a la defensa del actor, pues asegura hay evidencias que demuestran su culpabilidad en el caso de abuso sexual en contra de su hija menor.

“Tanto el abogado como la otra hija (Daniela Parra) tienen un gran trabajo por hacer, para demostrar la inocencia de esta persona (Héctor), y deberían de dedicarse a eso en lugar de estar buscando culpables por otros lados. Deberían de demostrar con hechos, con evidencias, la inocencia de esta persona, y no estar desviando ni la atención mediática, ni jurídica, ni legal a través de otros tipos de mecanismos que no la ayudan, porque ahí están, según ellos ya va a salir, ya va a estar bien, ya todo bien, y ahí están los resultados. Yo desde un principio les dije: ‘hay evidencias contundentes para que pase lo que está pasando’“, añadió.

Finalmente, el empresario envió un mensaje a Daniela Parra, a quien pidió seguirse cuidando.

“Que tenga una feliz Navidad y que se cuide mucho porque el COVID empezó nuevamente muy fuerte y que se cuide mucho“, insistió.

Recordemos que fue en junio de 2021 cuando Sergio Mayer fue demandado por presuntamente haber utilizado sus influencias para lograr que el actor Héctor Parra fuera detenido y llevado a prisión, en donde continua bajo investigación por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores en agravio de su hija menor, Alexa Parra.

