VIDEO: Sergio Mayer revela el día que lo secuestraron junto a sus compañeros de Garibaldi

Las series siguen estando de moda y por ello el empresario y actor Sergio Mayer, ha revelado que no está descartada la posibilidad de que se pueda llevar a las pantallas la historia de la legendaria agrupación, “Garibaldi”, de la cual él formó parte.

Mayer no descartó la posibilidad de una serie sobre este grupo que marcó los años 90s para el público hispano, por lo que de acuerdo al esposo de Issabella Camil, en ella se relatarían algunos momentos nunca antes contados, entre ellos, estaría el secuestro que sufrió “Garibaldi” en Sudamérica luego de una presentación.

El exfuncionario detalló que tras una presentación sujetos armados rodearon la camioneta en la que viajaban los Garibaldi, todo para llevarlos a un concierto privado para una persona de la que no reveló su identidad, aunque mencionó que esto podría salir a la luz con la serie.

Al ser cuestionado sobre si la agrupación dio presentaciones privadas para el crimen organizado, como sucedió con otros artistas, Mayer señaló que sí, aunque se negó a hablar más del tema y aseguró que en caso de lanzar un proyecto dedicado a “Garibaldi” todo eso sería revelado.

El también actor negó que la conductora Ingrid Coronado podría ser parte de la serie en caso de que el proyecto fuera una realidad, pues sólo serían invitados los integrantes originales de la agrupación que estuvieron en la época de éxito con presentaciones como en el famoso Festival Viña del Mar, en Chile.

Sergio Mayer, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Víctor Noriega, Katia Llanos, Charly López y Pilar Montenegro, serían los integrantes originales de “Garibaldi”, aunque ésta última actriz se encuentra retirada de la farándula por lo que optarían por cambiar el nombre en el personaje para evitar conflictos legales.

Sobre si hubo intercambio de parejas entre los “Garibaldi”, Sergio Mayer aseguró que es algo que nunca sucedió entre ellos pues siempre fueron fieles. Aunque sí se destaparían problemas personajes que enfrentó cada uno en su vida personal.

Problemas de salud

Sergio Mayer, exdiputado federal de México, informó que tiene problemas de salud en los pulmones, pues recientemente comenzó a presentar malestares respiratorios que lo orillaron a visitar a un neumólogo, quien le confirmó que su estado de salud debía de ser tratado.

“Se me complicó muchísimo porque de repente me dan unos ataques de tos y de asma que no puedo respirar, incluso ya me mandaron los shots para que se me abran los bronquios”, declaró Sergio Mayer

Además, agregó que su tos ya es crónica y presenta dolores al toser, lo cual su médico su médico calificó como “gravísimo” y le indicó que era necesario que se cuidara.