Sergio Mayer dice que quiere ser el próximo presidente de México: “Me visualizo y lo decreto”

Aunque Sergio Mayer saltó a la fama como cantante y actor, en 2018 se unió a la lista de famosos que han incursionado en el mundo de la política convirtiéndose en diputado federal, cargo que ocupó hasta el año 2021. Sin embargo, recientemente sorprendió al confesar que también le gustaría ser el próximo presidente de México.

El ex Garibaldi ha dado de qué hablar tras asegurar durante una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’ que le gustaría llegar a la presidencia del país que lo vio nacer, motivo por el cual se ha preparado a lo largo de los últimos años.

“Por supuesto que me visualizo y lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”. Sergio Mayer

Y completamente seguro de sus aspiraciones presidenciales, el actor de ‘La Fea Más Bella’ se comparó con el icono del cine de acción de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, quien fue elegido como gobernador del estado de California, destacando que pertenecer al mundo del entretenimiento no es impedimento para que pueda cumplir este sueño.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir y demás, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, agregó.

Por otro lado, el polémico actor se refirió una vez más al caso del actor Héctor Parra, en donde afirmó que nunca amenazó con demandar a Daniela Parra por las fuertes acusaciones que hizo en su contra ya que únicamente se trató de una sugerencia para ella y su equipo legal.

“Nunca dije que iba yo a presentar, dije que había elementos suficientes para presentarlo. Mucha gente la ve como una niña tierna, chiquita, pero ella tiene 27 años y tiene una responsabilidad. Ella y sus abogados me acusaron de tráfico de influencias y voy a tener una conferencia de prensa el martes para ver en qué quedó ese tema”, puntualizó.

Mientras que, en lo referente al tatuaje que su hija Antonia se realizó hace unos días, la defendió de las críticas que recibió debido a que apenas cuenta con 15 años de edad.

"Mi hija está feliz con su tatuaje, significa mucho para ella, dice: 'Mi vida'. Así era como su abuelo le decía y tuvo un evento muy especial que ella vivió, nos lo platicó y tomó la decisión", explicó para el matutino de TV Azteca.

