Así fue el inicio del turbulento romance entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil han estado en el ojo del huracán desde hace meses, y es que pareciera que cada vez sale una nueva polémica alrededor de ambos famosos. Y si alguna vez te preguntaste cómo fue la historia de esta pareja, aquí te contamos los detalles.

Mori de 23 años y Natalia de 33 se conocieron en el año 2016, durante la filmación de la película Un padre no tan padre. Los rumores de que el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori salía con una modelo brasileña que le llevaba 10 años circularon por la red, sin embargo no fue sino hasta mediados de año que se confirmó la noticia con una aún más grande: se convertirían en padres de una niña.

El caos no tardó en llegar, pues su fugaz relación se quebrantó. Él se distanció e incluso pidió que la modelo se realizara una prueba de ADN. Esto no agradó a Subtil quien aseguró que podía cuidar a su hija sola. Por algunos meses se separaron y ella lanzó diferentes indirectas hacia su ex en las redes sociales.

Luego de un tiempo en el que Mayer Mori tomó terapias para entender el proceso de su nueva paternidad, hablaron y él se acercó a la futura madre de su hija: “Ella (Natália) y yo hemos estado hablando últimamente para hacer equipo. Yo le digo: ‘Tenemos tú y yo un proyectito y somos partners. (Buscamos) llevarla bien”, dijo en una entrevista que dio en agosto.

Las cosas parecían ir bien por un tiempo, sin embargo la relación entre los padres de la pequeña Mila no funcionó y decidieron separarse. Para agosto del año 2017 ella declaró que su ex pareja no cumplía con sus deberes como padre por lo que había decidido demandarlo por la pensión alimenticia.

A principios del 2018, luego de algunos meses de peleas el padre de Mayer Mori, Sergio Mayer, aseguró que no estaba de acuerdo con las acciones que estaba tomando Subtil, diciendo que la estaba usando para beneficio propio. Las declaraciones no vinieron bien al delicado pleito, pero finalmente, un año después, los padres de Mila lograron hacer las paces. Ella aseguró que por el bien de su hija es mejor que tuviera a su padre a su lado y él se mostraba atento a pasar más tiempo con Mila.

Todo se había mantenido tranquilo hasta hace unos días, que circuló la noticia que Mayer había dicho que Subtil abusó de su hijo, sin embargo el político había declarado que su hijo “fue violentado cuando era menor de edad” y posteriormente declaró que no había señalado a la madre de su nieto. El mismo Mayer Mori tachó de ridículas estas declaraciones y demostró que actualmente las cosas con su ex están bien.

Lo cierto es que la relación entre Subtil y Mayer Mori no ha sido fácil sin embargo el tiempo se ha encargado de sanar las heridas y hasta hoy llevan una relación amistosa por el bien de su hija.

