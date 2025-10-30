Sergio Mayer Mori destapa que sus papás no se hablan desde hace 7 años: “Son polos opuestos”

Una nueva ronde de confesiones tuvo lugar en “La Granja VIP” y ahora fue turno del cantante Sergio Mayer Mori de abrir su corazón y compartir una mirada a su vida privada como nunca antes lo había hecho. Con la personalidad frontal que lo caracteriza, reveló algunos detalles de la dinámica familiar que mantiene con sus padres, Sergio Mayer y Bárbara Mori. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una sincera charla con algunos de los participantes del reality, el artista de 27 años rememoró algunas de las experiencias vividas junto a sus padres cuando era pequeño. Sin embargo, terminó por hacer una revelación que no muchos esperaban.

De acuerdo con Mayer Mori, las diferencias entre sus padres son tantas que mantienen contacto desde hace varios años: “No, creo que la última vez que se hablaron fue hace 7 años, porque los cité a los 2, pero fuera de eso neta no se hablan”, indicó ante la mirada curiosa de sus compañeros.

Si bien no compartió el detonante de dichas diferencias, aseguró que la personalidad de ambos los hace ir en direcciones contrarias y no poder convivir.

“Es que son polos opuestos, en todos los departamentos de la personalidad, son completamente opuesto, obviamente tienen su número, porque es el mismo desde que nací, pero cero se hablan“, reiteró durante la charla.

A pesar de este hecho, Sergio Mayer Mori ha dejado saber en más de una ocasión que su relación por individual con cada uno es muy estrecha: “Te necesito mucho mami y a ti también papá, me hacen mucha falta“, confesó el famoso durante un momento de vulnerabilidad en el reality.

Bajo esta misma tesitura, aceptó que la distancia y las emociones que ha vivido durante la producción de Tv Azteca lo han hecho sentirse mal emocionalmente: “Está duro el juego aquí adentro, el psicológico, porque de repente extrañas a la gente de allá afuera y eso bajonea, la segunda semana empecé a sentir mucho de eso”, indicó.

Seguir leyendo:

• La Granja VIP: Sergio Mayer Mori es el mediador en los conflictos de Manola Diez

• Sergio Mayer Mori exhibe con pruebas que Natália Subtil no lo deja ver a su hija

• Natália Subtil se lanza contra Sergio Mayer Mori tras acusarla de no dejarle ver a Mila