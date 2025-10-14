La Granja VIP: Sergio Mayer Mori es el mediador en los conflictos de Manola Diez

“La Granja VIP” comenzó y ya parte como una de las consentidas de la televisión mexicana. El programa conducido por Adal Ramones nos ha presentado un excelente elenco para una primera temporada y, gracias a esto, los fans están disfrutando con las interacciones de varios de ellos.

Actualmente, se están destacando los nombres de personalidades como Manola, Teo, Sergo Mayer Mori, Alfredo Adame, entre otros.

En estos momentos, el contenido dramático lo está aportando y sosteniendo Manola Diez, debido a la hipersensibilidad bajo la cual vive e interactúa. Muchos comentarios que no necesariamente son ofensivos la ponen mal y la vuelven constantemente reactiva.

Manola está aportando mucho y los fans la defienden por eso. Habla sola. Habla con las cámaras. Genera conflicto, lo sostiene y lo alimenta. Pero también es capaz de escuchar razones, y es aquí en donde Sergio Mayer Mori ha demostrado estar a la altura del reto como el primer capataz de la temporada.

Ante los conflictos de la actriz, el joven ha sabido pararse como mediador. Pero en el proceso la escucha y entiende sus razones. Tal vez en estos momentos ellos no partan como aliados dentro de la competencia, pero la serenidad de Sergio le permite a ella calmarse y ver la situación desde otra perspectiva en un ejercicio de “soltar”.

Las palabras del joven Sergio con Omani, en este conflicto con Manola, demuestran que tiene empatía.

Sergio sabe reconocer que hay personas que no tienen la misma capacidad para dialogar o lidiar con ciertas emociones, y que en muchas ocasiones no está en ellas el saber controlarlo y mucho menos digerirlo.

Sigue Leyendo más de “La Granja VIP” aquí:

· La Granja VIP expone la trampa de Eleazar Gómez en la prueba del capataz

· Hablemos de “La Granja” el nuevo reality de TV Azteca, conducido por Adal Ramones

· Alfredo Adame es el primer confirmado del reality ‘La Granja VIP’