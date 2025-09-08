Alfredo Adame es el primer confirmado del reality ‘La Granja VIP’

Alfredo Adame regresa a la pantalla chica y que el conocido actor vuelve a otro reality show: será uno de los rostros principales de La Granja VIP México 2025, el nuevo programa de telerrealidad dede TV Azteca que estrenará el 12 de octubre.

De acuerdo a la información divulgada, el show tendrá transmisiones en vivo los domingos por Azteca Uno y cobertura 24/7 en Disney+, el programa promete sacar a las celebridades de su zona de confort en un entorno rural lleno de retos físicos, convivencia extrema y momentos impredecibles.

Adame tiene carrera en realities

Adame tiene varias experiencias en realities show y el más reciente fue La Casa de los Famosos All-Stars. En este programa, logró un alto nivel de popularidad y su amistad con Manelyk González lo llevó a quedarse más tiempo dentro del show.

En un video compartido en las redes sociales, el actor afirmó “Estoy muy emocionado. Voy a poner a prueba mis habilidades… y sí, me voy a poner bravo”, advirtió.

Sus declaraciones ya anticipan lo que muchos espectadores esperan: discusiones, intensidad y entretenimiento sin filtros. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar: “Dios bendiga a Adame, siempre trabajando”, “Ese es mi gallo”, son solo algunos de los mensajes que reflejan el fervor que despierta su participación.

El formato, conducido por Adal Ramones —quien regresa a TV Azteca tras años de ausencia— junto a Kristal Silva y Alex Garza, busca competir directamente con otros realities de éxito en México.

Ramones lo describe como “un reality de encierro, pero con interior y exterior, porque es una granja. Tendrán que trabajar bajo la lluvia y ensuciarse las manos”. La producción apuesta por la autenticidad, los conflictos reales y la resistencia emocional de los participantes.

Hasta ahora, Adame es el único confirmado oficialmente, anunciado de forma sorpresiva, pero circulan rumores sobre la posible participación de figuras como Itatí Cantoral, Sabrina Sabrok o Sergio Mayer, ninguna ha sido validada por la cadena.

